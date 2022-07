Carolina Arias no juega con Colombia en Copa América: ¿hay veto?

La Selección Colombia marcha con paso firme en la Copa América Femenina, liderando el grupo A con 9 puntos, al ganarle a Paraguay, Bolivia y Ecuador.



En medio de protestas, de jugadoras que no fueron convocadas, las futbolistas que están en competencia han dejado buena imagen y han dado todo para ganar cada partido y acercarse a la fase final, con los sueños de clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos.



Sin embargo, en las últimas horas surgieron rumores de un posible veto en la Selección, pues hay una misteriosa ausencia de una de las más experimentadas del seleccionado nacional.



Se trata de Carolina Arias (31 años), quien fue titular en 11 de los 15 partidos que disputó Colombia como preparación para la Copa América; pero que apenas jugó unos cuantos minutos en la competición.



Arias no jugó en el debut de Colombia contra Paraguay, porque sufrió contagio de covid-19. Contra Bolivia solo jugó unos pocos minutos en el remate del juego; mientras que este domingo, Carolina no fue ni al banco de suplentes, en el juego que Colombia le ganó 2-1 a Ecuador.



La versión de un posible veto a la jugadora creció luego de las declaraciones del técnico Nelson Abadía, pues no adujo problemas médicos o físicos para no contar con Arias. Esta vez, le tiró toda la responsabilidad de su misteriosa ausencia a la Federación Colombiana de Fútbol.



“Lo de Carolina Arias es un tema administrativo que se está manejando, solamente les puedo decir que es un tema administrativo que está manejando la gente de Federación”, respondió Abadía en rueda de prensa.



Linda Caicedo y su mensaje a Carolina Arias. Foto: Tomada de Instagram

Por su parte, la misma Carolina Arias publicó un mensaje que dejó muchas dudas por lo que pueda estar pasando con la jugadora al interior de la Selección.



“Algún día entenderás por qué Dios permitió que pasaras por tanto. Verás con claridad que Dios no te pasa por el fuego para castigarte, lo hace para prepararte y pasarte a cosas mayores”, dice la publicación de Arias en las historias de su Instagram.