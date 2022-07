Colombia sigue 'derechita' en la Copa: análisis del 2-1 ante Ecuador

Este domingo, la Selección Colombia superó 2-1 a Ecuador, en su tercera salida en Copa América Femenina y mostró que tiene repertorio de sobra para seguir destacándose en el torneo. Con 9 puntos de 9 posibles, las dirigidas por Nelson Abadía quedaron prácticamente clasificadas a la siguiente fase, pero tendrán que asegurar su boleto ante Chile.



A propósito del nuevo triunfo de las colombianas, con goles de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, en FUTBOLRED le echamos un vistazo a esos puntos claves que llevaron a esta nueva conquista. Tres puntazos, ante una muy compleja Ecuador, que la mantienen sólida en el liderato del grupo. Colombia, que viene de vencer a Paraguay, Bolivia y Ecuador, se medirá a Chile el próximo miércoles 20 de julio.



Un equipo compenetrado, decidido e inteligente: la Selección Colombia se destacó en todas sus líneas, y una vez más, sus atacantes dieron pinceladas de talento, mostrando de nuevo su gran nivel. Lucieron sólidas y fueron insistentes ante una muralla que plantó Ecuador en defensa y con una arquera intratable, que sacó pelotas complicadas. Al final, solo entraron los remates de Mayra y Linda, aunque Leicy Santos, Catalina Usme y Manuela Vanegas, también lo intentaron.



Presión constante: Linda Caicedo fue una vez más esa jugadora que todos quieren en su equipo pero que el rival la padece como una "piedra en el zapato". Presionó, robó pelotas, luchó y enloqueció al Pascual Guerrero con su velocidad y desborde. Se asoció con Leicy, con Catalina y con Mayra, hasta que resultó. Llegó el gol. Una formidable combinación con la '9' y una definición de 'crack' que dio la tranquilidad a Colombia para irse al descanso.



Colombia tiene repertorio: A la tricolor ya se le ha visto haciendo golazos de media distancia, de tiro libre y hasta de cabeza, sin embargo, esta vez ante Ecuador, no la tuvo tan fácil, y no tuvo otro remedio que romper la defensa con jugadas de contragolpe. Dos goles con asistencias magistrales de Leicy y Mayra, que dejaron sin capacidad de reacción a sus rivales.



Continuidad al equipo principal: Aunque ha tenido una que otra variante en cada partido, ya sean cambios obligados o por decisión técnica, Colombia se ha mostrado sólida y como respuesta, Nelson Abadía le ha dado continuidad a su once. Algunas nuevas sociedades, como la de Leicy y Linda, pareciera que llevara años de trabajo, y el DT sigue apostándole la mayor cantidad de tiempo posible. El único aspecto negativo es que hay muchas jugadoras que no han podido mostrarse y otras de grandes condiciones que apenas han tenido un par de minutos.