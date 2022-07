¡Faustino Asprilla se vuelve loco por jugadora colombiana! Se comparó

Son pocos los exfutbolistas o jugadores en activo que toman nota del fútbol femenino y se explayan por el camino de las jugadoras. Primero fue Radamel Falcao García que envió un mensaje de apoyo para el debut de Colombia en la Copa América 2022, y ahora es Faustino Hernán Asprilla.

Colombia ha dejado excelentes sensaciones en Cali durante esta fase de grupos. Ganó los tres partidos que ha disputado, y ya se perfila como una candidata a pelearle fuertemente el título a Brasil. Sin duda alguna, son favoritas en esta presente competencia en la que ha contado con grandes figuras como lo son Leicy Santos, Linda Caicedo y Mayra Ramírez como las motores del combinado nacional.

Hay mucha unidad en el combinado nacional, y eso se ve reflejado en los resultados que ha obtenido durante este inicio de Copa América. No ha dejado dudas, con una Linda Caicedo como una de las pilares. Se reportó con un gran gol cruzando su remate ante Ecuador para el triunfo. Faustino Asprilla quedó más que encantado con la jugadora del Deportivo Cali, y dialogó con Blu Radio sobre sus impresiones de este certamen.

El ex delantero comentó, ‘estamos al frente de un fenómeno mundial, es impresionante lo que juega Linda Caicedo. Para ser tan joven y está en proceso de aprendizaje, pero parece que tuviera más años porque entiende muy bien el juego, cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma, es para nosotros un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana’.

Mucho se ha hablado de una posible salida de Linda Caicedo al fútbol del exterior. Tanto que hasta se le relacionó con el FC Barcelona. Faustino Asprilla habló sobre el futuro de la jugadora, ‘pienso lo mismo, el tiempo dará la razón, esta niña (Linda Caicedo) está para grandes cosas y lo está demostrando en la actual Copa América, cada vez juega mejor, ella lo demostró en el campeonato colombiano, la forma como encara, cómo va para el frente, ayuda, es lo mejor que tenemos en Colombia ahora’.

Como si fuera poco, Faustino Asprilla se comparó con los inicios de Linda Caicedo, ‘cuando yo la veo tiene la misma personalidad mía, de cuando yo encaraba y me iba para al frente a la portería, tenía la portería en la cabeza y no me daba medio de tirar una gambeta, de tirar cosas atrevidas, porque hay futbolistas que no saben hacerlo o les da miedo, ella está por encima del bien y el mal’.