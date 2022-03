¿Hubo ‘robo’ a Perú contra Uruguay? Así tomaron la decisión en el VAR

Uruguay y Perú tuvieron un remate polémico. Sobre el final del aprtido, un centro de costado que tomó dirección al arco de Sergio Rochet, el portero charrúa controló la pelota, sobre el filo de la línea de gol. Ante la acción, los incas pedían el tanto, la proximidad y primera impresión dejaban ver que podía ser el empate de la visita.



Ante esta situación, el VAR hizo el respectivo chequeo. Los de Gareca explotaron, ante la decisión del colegiado, luego de tener comunicación con el VOR (la sala donde se revisan las jugadas y operan los asistentes del VAR).



La Conmebol, ante la polémica que surgió luego de la acción y de las múltiples imágenes que circularon, junto a las críticas, publicó la conversación del central con el VAR y AVAR, para dar una determinación.



De entrada, la explicación es clara “no se considerará gol cuando el valón no atravesó completamente la línea entre postes y travesaño. El VAR, revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando la decisión de cancha”.



El árbitro Anderson Daronco, pidió el chequeo, ante los reclamos de los peruanos. Antes de confirmar, pidió la revisión del asistente en la sala VOR “¿Para vos qué es Kleber?” a lo que responde “Gol, check, check”.



Inmediatamente, el asistente VAR afirma “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”.



Daronco pide la revisión rápida, preguntando si entró o no, desde el VAR responden “chequeado, no entró” acto seguido, el central ratifica la determinación. El brasileño no tuvo la necesidad de ir al RRA (zona de revisión del central).



Pese a eso, el VAR revisó una y otra vez, ampliando la imagen y ratificando que la esférica no entró en su totalidad.