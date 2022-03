Ayuda en otras canchas para Colombia ¿habrá otro pacto de Lima?

La Selección Colombia ya conoce cuál será su destino, por lo menos, para la última fecha de las Eliminatorias y a lo que podrá aspirar. Los cuatro cupos directos a Catar 2022 están más que definidos entre Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Faltará determinar quién se quedará con el del repechaje.



Colombia ya debe dejar atrás todas las opciones que tuvo, puntos que perdió y goles que no fueron. Solo queda pensar en lograr ese tan anhelado quinto lugar, en estos momentos.



La tricolor deberá irse a Venezuela para buscar su clasificación. Las cuentas son claras, ganar o ganar. Además, esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima. Si empata contra la vinotinto, deberá esperar que Chile no le gane a Uruguay y que los incas pierdan.



Los guaraníes llegan sin nada que perder, esperando culminar una Eliminatoria más y sin llegar al Mundial, lo cual no hacen desde el 2010. La tricolor, estará al pendiente, esperando una victoria de la albirroja. Todo puede pasar y Paraguay vuelve a ser definitivo en el camino colombiano a una Copa del Mundo.



Todo esto, solo lleva a recordar lo que ha ocurrido en las Eliminatorias recientes, donde la última jornada ha estado llena de polémicas, por los resultados que se dieron en ese momento, además, del accionar de algunos equipos, que dieron una mano a otros.



Caso Uruguay Argentina en el 2002, donde el empate en Montevideo dejó a Colombia sin opciones de Mundial. Mismo caso en 2006. El más reciente, lleva a recordar el famoso y denominado ‘Pacto de Lima’, donde Perú y Colombia estuvieron involucrados.



Cabe recordar que en ese duelo, incas y colombianos igualaron a un tanto, dejando pasar el tiempo en los minutos finales, pues con los resultados que se daban y el de Lima, ambos accedían a Rusia 2018.



Las cuentas están, resultados aquí y allá para que Colombia llegue al repechaje, haciendo recordar dichos incidentes. No la tendrá fácil, pues Venezuela apuntará a eliminar a la tricolor, mientras se espera un resultado positivo en Lima.