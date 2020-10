¡Comienzan las emociones! Uruguay y Chile abren la Eliminatoria

La espera terminó. Todo listo para las Eliminatorias más complicadas del mundo. Este jueves, Uruguay recibe en el histórico Centenario a la Selección de Chile, dirigida por Reinaldo Rueda.

​

El duelo a disputarse en la ciudad de Montevideo podrá disfrutarse desde las 5:45 p.m. (hora colombiana) y será arbitrado por el paraguayo Eber Aquino.



Respecto al cuadro charrúa, Diego Godín, aseguró este miércoles en una rueda de prensa que el juego frente a los chilenos "no va estar condicionado por las bajas" que sufren ambas escuadras.



"Hay bajas importantes para los dos equipos. No vamos a esconder nosotros que tenemos bajas de jugadores que son importantísimos para el grupo, para el funcionamiento del equipo, que son referentes dentro de la selección", puntualizó.



Recordemos que Uruguay no contará con el portero Fernando Muslera, quien se encuentra lesionado; el defensor José María Giménez, recientemente recuperado tras infectarse de covid-19; y Edinson Cavani, que no fue citado por decisión técnica.

La Roja llegó este miércoles a Montevideo en un vuelo que salió de Santiago con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como principales figuras.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda entrenaron esta semana en el Complejo Juan Pinto Durán sin la presencia de Gary Medel, quien el fin de semana se lesionó jugando para su equipo y fue liberado de la convocatoria. A esta baja se le sumó este martes la del lateral del Flamengo brasileño Mauricio Isla, quien dio positivo de coronavirus.



Alineaciones probables



Uruguay: Martín Silva; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández y Brian; Rodríguez: Luis Suárez y Maxi Gómez.

D.T.: Óscar Washington Tabárez.



Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Enzo Roco, Francisco Sierralta; José Pedro Fuenzalida, Arturo Vidal, Sebastián Vegas, Charles Aránguiz, Lorenzo Reyes; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

D.T.: Reinaldo Rueda.