¿Argentina quedaría en 'grupo de la muerte' del Mundial de Catar?

Todo está preparado en Doha para el sorteo del Mundial de Catar, evento que congrega a miles de invitados y periodistas de los cinco continentes.

Se sabe que todo está listo porque en las últimas horas se realizó un completo simulacro de la ceremonia, en la que Argentina pasó del alivio al susto en pocos minutos.



Uno de los integrantes del Comité Organizador del Mundial es el argentino Mariano Hoffman, quien contó en TyC Sports los detalles de este ensayo.



“Yo era el que sacaba las bolillas con las letras para los grupos, más que nada para el proceso de televisación”, aseguró.



“Fueron dos sorteos randoms (”aleatorios” en inglés) y no significan nada. En uno la selección argentina tenía un grupo fácil y el otro era el de la ‘muerte’ con Dinamarca. Igual es todo para probar, nada fijo. Yo abría la bolilla, mostraba el país, pero era solo para el proceso televisivo, paso por paso”, detalló.



La preocupación por Dinamarca fue su gran fase clasificatoria en el grupo D, en el que ganó 9 partidos y solo perdió uno. Pero no es el gran dolor de cabeza: Alemania puede ser rival de los dirigidos por Scaloni tras no acomodarse como cabeza de serie para el sorteo.



El sorteo del Mundial tendrá lugar este viernes Primero de abril, a las 11:00 a.m. hora colombiana.