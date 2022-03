¿No fue feliz? Inesperada actitud de Cristiano al clasificar a Qatar

Portugal evitó el cruce con Italia y despachó a Macedonia por 2-0 para quedarse con uno de los cupos al Mundial de Catar, en un novedoso sistema de repechaje en Europa.

Parece una gran noticia, una de esas que se celebran con saltos y locura total. Pero para Cristiano Ronaldo pareció otro día en la oficina, de los malos a juzgar por su actitud.



Las cámaras captaron al portugués tras la victoria, con doblete de Bruno Fernandes, molesto tras la finalización del duelo, al parecer porque dio una asistencia pero no pudo marcar. En su cuenta de Twitter dejó un mensaje con sabor a revancha al decir "los años pasan pero los objetivos siguen siendo los mismos", en alusión a las críticas y las dudas por su edad (37 años).





Os anos passam, mas os objetivos continuam sempre os mesmo…🇵🇹💪🏽 pic.twitter.com/PBn6m0546M — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2022

El jugador se vio incómodo en el campo, reclamando a sus compañeros y a él mismo en varios momentos, y no se sumó a los festejos finales a pesar de la insistencia de su amigo Pepe.



Cristiano Ronaldo jugará su quinto mundial consecutivo pero no parece ser una razón suficiente para alegrarse, pues su afán de récords que de hecho ya posee no le permite pensar en casi nada. Lo pasa mal en Manchester United y también en su selección a pesar de ser la gran figura. La soledad del éxito hecha futbolista.