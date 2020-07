¡No dirigió ni un partido! Cruyff no sigue como entrenador de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Francisco Egas, confirmó este miércoles a través de un comunicado la desvinculación del seleccionador hispano-holandés Jordi Cruyff, y anunció la reorganización y sucesión del cuerpo técnico pensando en el Mundial de Catar 2022.



"Ya se han acordado los términos de la desvinculación de Jordi Cruyff. El profesional dejó de ser el entrenador de la TRI y es nuestro deber poner a la Federación por encima de todo", indica la nota oficial. Cruyff llegó a la selección en enero pasado para encabezar un proyecto nacional de fútbol a largo plazo, pero la pandemia, una crisis interna en la FEF y la inesperada marcha del director deportivo, Antonio Cordón, le convencieron de dejar la misión.



En su comunicación, la FEF agrega que "se cumplirá con las cláusulas contractuales, incluida aquella de indemnización por terminación unilateral de contrato por parte del técnico, cuidando la integridad de la institución con absoluta responsabilidad". Sin embargo, fuentes próximas a la negociaciones explicaron a Efe que esa suma se elimina con la deuda, aparentemente superior, que tiene la Federación con el técnico por impago de salarios en los últimos meses, con lo cual no habría pagos de por medio en ninguna dirección.



En un comunicado desde España, el técnico asegura que ha querido "ser consecuente y tomar la decisión más correcta" y menciona que "la alerta sanitaria del Covid-19 ha dado lugar a un momento de incertidumbre a nivel mundial que está afectando a todos los ámbitos de la vida personal y profesional". Y el fútbol ecuatoriano no ha sido ajeno a esta nueva realidad que supuso el aplazamiento de las eliminatorias a Catar 2022 en marzo y la Copa América prevista este verano, lamentó.



Cuando esta situación se agravó, "una crisis económica e institucional con divisiones en el seno de la directiva de la FEF y voces opositoras que no han ayudado a la estabilidad y la unidad que necesita todo éxito deportivo". La FEF ya barajaba la salida del técnico y la búsqueda de uno nuevo desde el fin de semana pasado, cuando Cruyff no regresó de España el jueves anterior como estaba previsto y pidió dos días para repensar su futuro. La Federación precisa en ese sentido que "estamos a casi tres meses del inicio de las eliminatorias sudamericanas para la selección nacional. Es un tiempo corto, pero prudente para reorganizar y trabajar en la sucesión del cuerpo técnico saliente". "Es nuestra prioridad que quien asuma el proyecto pueda darle la continuidad al Plan de Selecciones Nacionales que nos permita conquistar los objetivos trazados: Clasificar al Mundial de Catar 2022, es lo que aspiramos todos", asegura la entidad.



La FEF justificó la inactividad actual de la selección al señalar que el fútbol paralizó todas sus actividades a mediados de marzo en casi todo el planeta, y que ninguna selección nacional volvió al trabajo. También recordó que no existieron fechas FIFA ni posibilidades de hacer microciclos con los jugadores. "Las Ligas de la mayoría de los países en América recién están retomando sus entrenamientos y competiciones muy paulatinamente en un contexto de cuidados, evaluación y evolución permanente", comenta la Federación, tratando de disipar algunas críticas vertidas estos últimos meses contra el técnico hispano-holandés.



Cruyff y su cuerpo técnico se vincularon con la FEF en enero pasado para desarrollar el ambicioso proyecto de la Federación 20/30, bajo la planificación de Cordón como director deportivo. Cordón, contratado en diciembre pasado, renunció la semana pasada a raíz de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 y los conflictos internos entre directivos de la FEF. Por el momento, no existe un pronunciamiento oficial de quien sería el sustituto de Cruyff, pero en periodistas locales han elevado los nombres, entre otros, del argentino Néstor Gorosito, el español Miguel Ángel Ramírez, actualmente en el Independiente del Valle, los uruguayos Pablo Repetto, en Liga de Quito, y Guillermo Almada, del Santos de México.