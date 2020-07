Así se podrá ver partidos del fútbol mexicano en Colombia y gratis

Este fin de semana se reanudará el fútbol mexicano luego de que el torneo del primer semestre fuera suspendido por la pandemia del coronavirus.

México es uno de los países que tiene una gran inversión monetaria para contratar futbolistas de diferentes nacionalidades y en el que a los colombianos también les va muy bien.

La novedad es que el Canal 1 también transmitirá los partidos de este torneo. Inicialmente solo serán cuatro juegos en el que seguramente habrá algún colombiano y quizás hasta de la Selección Colombia.

Estos son los cuatro partidos y los horarios

Cruz Azul Vs Santos Laguna – Sábado 25 de julio a las 9:00 p.m.

América Vs Tijuana – Sábado 1 de agosto a las 5:00 p.m.

Tigres Vs Pachuca – Sábado 1 de agosto a las 7:00 p.m.

Cruz Azul Vs León – Sábado 8 de agosto a las 7:00 p.m.

Algunos de los colombianos que podrán jugar son Alex Castro (Cruz Azul), Andrés Ibargüen y Roger Martínez (América), Kevin Balanta, Christian Rivera, Edwin Cardona (Tijuana), Luis Quiñones, Francisco Meza (Tigres), Óscar Murillo, Felipe Pardo (Pachuca), William Tesillo, Yairo Moreno, Jaine Barreiro (León).

Si bien algunos partidos de la Liga mexicana son transmitidos por ESPN, esta será el regreso del fútbol por los canales abiertos y de mayor cobertura nacional.