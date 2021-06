¿‘Inglaterrita’? De eliminar a Colombia en 2018 a romperla en la Euro

La Selección de Inglaterra viene dando frutos de un proceso basado en el impulso de jóvenes talentos. Logró ser semifinalista del Mundial de Rusia 2018 y ahora en la Eurocopa dejó en el camino a la todopoderosa Alemania.



Resultados valiosos bajo la batuta del entrenador Gareth Southgate. Ahora bien, en territorio colombiano, principalemente a través de redes sociales, algunos aficionados y parte de la prensa consideran que este equipo sigue siendo completamente “sencillo de vencer”, “sobrevalorado”, “débil” y demás adjetivos.



Lo anterior teniendo en cuenta que el cuadro británico derrotó a la Selección en la tanda de penaltis durante el mundial pasado... ¿En verdad cabe el menosprecio a Inglaterra?

Lo primero que se debe tener en cuenta es la importancia que los ingleses le han dado a las categorías menores, principal sustento a futuro. No en vano fueron campeones del Mundial Sub-17 y Sub-20 en 2017.



De allí salieron jóvenes talentos que a día de hoy integran las filas del equipo mayor. Dean Henderson (arquero), Reece James (lateral derecho) y Dominic Calvert-Lewin (delantero) son prueba de ello.



En 2018, el equipo de Southgate venció con lo justo a Colombia y avanzó hasta las semis, cayendo derrotada con la subcampeona Croacia. Ese equipo tenía entre sus figuras a Harry Kane, Raheem Sterling, Jordan Pickford, John Stones y más. Estrellas que actualmente brillan en la Premier League y la Eurocopa 2021. Proceso...



Es más, la lista de repitentes entre un torneo y otro es de ocho. La base es la misma, algunas piezas cambian.



Poco a poco se fueron sumando talentos surgidos en el torneo local. La idea no es esperar a que la rompan en selecciones juveniles sino irlos acercando al equipo mayor. Por ello, en este torneo europeo ‘pelaos’ como Buyako Saka, Jude Bellingham o Mason Mount se ganaron un cupo.



Ya “pegaron fuerte” siendo líderes del Grupo D y eliminando en octavos de final a la todopoderosa Alemania. Se las traen.



Así las cosas, los ‘Tres Leones’ han dado cátedra sobre cómo llevar un proceso, alternando los resultados deportivos con la promoción de talento juvenil. Por supuesto que faltan los títulos, pero de seguir por la misma línea de trabajo, no tardarán.



Lo anterior deja sobre la mesa un proyecto deportivo envidiable. Son un ejemplo y hay que respetarlos como tal. Lo del 2018 fue apenas la primera muestra de todo su potencial, situación que podría llegar a uno de sus máximos puntos en la Euro. Inglaterra, de la mano de Southgate, promete bastante.