¿De verdad hay espacio para James? El plan de refuerzos de AC Milan

AC Milan puede ser el principio de todas las soluciones: pelea el título de la liga local (fue segundo la última temporada), tiene cupo a Champions League, su estilo privilegia a los talentosos y el propio Calcio, que es menos exigente en lo físico que la Premier League, es muy atractivo.

Prácticamente no hay peros en esa opción para James Rodríguez, excepto que por ahora el interés no pasa de ser un rumor de prensa y que los últimos movimientos que ha hecho el equipo en el mercado parecen priorizar otras necesidades.



Para empezar, el ataque es un tema casi cubierto, después de una temporada con 74 goles anotados y una diferencia de +33. Está Ibrahimovic, que es una garantía a pesar de sus 39 años y todavía tiene un año más de contrato. Pero ante sus problemas físicos, ya habría acuerdo con otro número 9: el francés Olivier Giroud.



Según Sky Sport Italia, el jugador de 34 años firmará por dos años y a cambio de un salario de 3,3 millones de euros por temporada, más bonificaciones.



Y no sería el único jugador del Chelsea que cambiaría de liga hacia la Serie A, producto de la gran relación comercial que existe con el Milan. ya habría contactos con un creativo, un rival directo para la posición de James: el marroquí Hakim Ziyech. Su falta de continuidad con Tuchel lo tiene en la puerta de salida, aunque hay un obstáculo importante: los 38 millones de euros que costaría su transferencia. En todo caso su perfil gusta tanto que el club italiano pensaría en una cesión. Después de todo, también interesa un jugador más de Chelsea: el zaguero Tiemoue Bakayoko.



En caso de no llegar a algún acuerdo, la opción del colombiano tomaría fuerza como reemplazo de Hakan Calhanoglu, pero hay que decir que Coutinho y sus lesiones son la competencia menos amenazante a esta altura: en la carpeta están además Rafinha, del Paris Saint-Germain, Thomas Lemar, del Atlético de Madrid, y Josip Ilicic, de Atalanta. En el pasado se habló también de Dani Ceballos (24 años), del Real Madrid, e incluso de Mateo Kovacic (27 años) como alternativas.



Y un detalle más: los salarios. Hay que mencionar que solo Ibrahimovic factura 7 de millones de euros por temporada y eso reduce las opciones en el mercado. El ingreso de James rondaría los 5 millones por año y habría que ver si el Milan está dispuesto a asumir esa carga nominal. Es justo el detalle que juega en contra de Coutinho, que factura cerca de 12 millones.



Además, el AC Milan ya 'rompió el marranito' en el actual mercado al desembolsar 32 millones de euros por Fikayo Tomori luego de la cesión desde Chelsea.



Así que, al menos en el papel, el camino de llegada a Italia no está precisamente despejado. Claro, tampoco lo estuvo antes hacia la Bundesliga o hacia la Premier y eso habla bien de la gestión del agente Jorge Mendes. ¿Habrá una nueva sorpresa en el mercado? Todo está por decir...