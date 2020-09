Golpe a la selección argentina: uno de sus citados tiene coronavirus

Primera baja en Argentina para el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022, y no por una lesión, si no por el coronavirus. Uno de los jugadores convocados por Lionel Scaloni dio positivo para covid-19 y no podrá estar para los partidos contra Ecuador (8 de octubre) y Bolivia (13 de octubre).

Se trata de Walter Kannemann, defensor central que juega en el Gremio de Brasil. El mismo club de Porto Alegre confirmó, en un comunicado, que tanto el argentino, como el también defensor central Geromel, han dado positivo tras haberse sometido el domingo pasado a los testeos por PCR exigidos por la Conmebol previos a cada compromiso de Copa Libertadores.



Así, Scaloni deberá decidir si llama a otro zaguero o se queda con los que llamó en el listado inicial, que son Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nehuén Pérez.