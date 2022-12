Ricardo Gareca no se quedó atrás: elogió carácter de Messi en Mundial

Argentina sigue de fiesta tras la consagración de la albiceleste en Catar, donde Lionel Messi fue el líder del seleccionado para poder levantar la tercera Copa del Mundo de su historia, desatando la locura total en cada rincón del país gaucho.



Tras días del título y recibimiento como héroes nacionales, los elogios y conmemoraciones a los jugadores de la plantilla siguen en aumento en cada día y ahora uno de los que se sumó fue el técnico argentino Ricardo ‘Tigre’ Gareca, actual entrenador de Perú, quien valoró lo hecho por Lionel Messi para lograr el histórico título.



"Si bien Messi no descolló en lo que hemos visto de él, me encantó el carácter, verlo en otra faceta. No tanto en lo que él futbolísticamente ha hecho, creo que apareció en los momentos justos y fue fundamental el peso de él, las palabras justas que tuvo y, sobre todo, en una función de líder que pocas veces la habíamos visto", dijo el Gareca en una entrevista que ofreció a TNT Sports de Argentina.



De igual manera, Ricardo Gareca valoró el esfuerzo de Messi para potenciar un equipo y llenar de confianza a todo el plantel para lograr el tercer campeonato mundial, siendo un referente clave para conseguir el sueño.



“Eso es importante en él, sigue siendo el mejor, hizo un gran Mundial, no desde lo que nos hace deslumbrar, fue muy serio, jugó con mucha responsabilidad, se preparó para ganarlo tanto él como sus compañeros", finalizó Gareca.





Por ahora, el plantel de la Selección Argentina se encuentra en periodo de vacaciones durante las fiestas decembrinas, aprovechando el tiempo de descanso con sus familias antes de volver a sus respectivos clubes.