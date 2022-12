‘Kun’ Agüero responde a los fuertes dardos: un recuerdo nostálgico

Sin duda alguna, cuando se anunció que Sergio el ‘Kun’ Agüero estaría acompañando a la selección de Argentina, se sabía que, en el caso de quedar campeones, la emoción iba a contagiar al exdelantero de la albiceleste y distintos clubes como Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. Y así fue, cada vez que la albiceleste avanzaba de fases, Agüero era el personaje en los vestuarios.

Argentina, un país en donde las cábalas hablan., aparecieron varias similitudes a las concentraciones pasadas, entre ellas, Sergio Agüero durmiendo en el cuarto con Lionel Andrés Messi. Así fue, antes de disputar la final, el exdelantero de la albiceleste apareció en la habitación de Messi y el destino quiso que Argentina fuera el campeón. Cuando culminó el emocionante encuentro contra Francia, la explosión de Sergio se hizo notar. Contagió a sus amigos y en el vestuario lideró el reto del minuto de silencio, en donde tiró dardos al aire a Eduardo Camavinga, que luego explicó que es por el apodo y que habitualmente en sus streamings siempre lo hace.



Pero, no fueron las únicas críticas que tuvo Sergio Agüero, pues en Twitter tuvo que enfrentar varias pullas por la airada celebración. Muchos usuarios en la red social le cantaron la tabla de una vez señalando que no hizo nada para que Argentina fuera campeón.



“Kun, no ganaste nada. Deja de dar vergüenza”, escribió un usuario, y después de un tiempo, Agüero le respondió, “Jeee, ya sé, pero para mí sí porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo”. No dentro de la cancha, pero Sergio compartió con sus colegas y compatriotas, con toda la delegación estuvo en Qatar.



En el mismo tuit que le envió Sergio Agüero al usuario de Twitter, escribió, “por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me lo olvidaré jamás”.