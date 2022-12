'Dibu' Martínez y su juego mental con Tchouaméni: 'Se cagó todo'

En medio del homenaje que le hicieron en Mar del Plata y con el desparpajo que lo caracteriza, Emiliano Martínez contó detalles del juego mental que aplicó en los penaltis ante Francia. Un "as bajo la manga" que no todos aprueban pero que resultó clase camino al título.



Justamente, ese "jueguito" terminó en un desperdicio de Aurélien Tchouaméni, luego que el 'Dibu' le atajara el cobro a Kingsley Coman. Desde ahí, Argentina marcó diferencia en la tanda de penaltis.



Frente a 150 mil aficionados que lo recibieron en su ciudad natal, 'Dibu' Martínez aseguró que Francia le tenía respeto en los penaltis, y más después de lo hecho ante Países Bajos, donde también atajó y por partida doble en los cobros de Van Dijk y Berghuis.



"En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico (Tchouaméni) iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. La tiró afuera, se cagó todo”, dijo 'Dibu' sobre la definición en la final del mundo.



Cabe recordar que después del buen cobro de Kylian Mbappé, el arquero argentino le atajó el tiro a Coman y luego puso tan nervioso a Tchouaméni que lo hizo botar la pelota. Al final, la Selección Argentina se impuso 4-2 y se alzó con el tercer título en su historia.