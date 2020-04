¿Lo harían con Queiroz? La Federación que rebajó el sueldo a su DT

No se sabe hasta qué punto pueda afectar la crisis económica mundial al fútbol. Hasta ahora son muchos los clubes que han rebajado el salario de sus jugadores y aun así no garantizan un descalabro. Por ahora, a nivel de selecciones no ha habido un gran número de ‘damnificados’ financieramente, pero ya se abrió la puerta a que los entrenadores también entren en la reducción salarial.



Quién sabe si la Federación Colombiana de Fútbol tenga que llegar a ese punto con Alexandre Guimaraes, por ahora no, pero una selección del continente americana ya anunció que su entrenador cobrará el 50% de su salario por el mes de marzo y por el salario correspondiente a abril.



Se trata del argentino Américo el ‘Tolo’ Gallego, encargado de dirigir a Panamá, quien cobrará la mitad de su sueldo por estos dos meses, como informó este martes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).



La medida afecta también los contratos de los componentes de las comisiones técnicas de todas las selecciones y sucede a la suspensión de la Liga panameña, el 17 de marzo, a raíz de la pandemia por el covid -19.



La Fepafut agradeció en un comunicado “la comprensión de cada uno de los integrantes de los cuerpos técnicos”. “Antes de terminado el mes de abril, se volverá a tener una comunicación con cada cuerpo técnico sobre este tema para decidir, según la situación que se viva en ese momento, los pasos a seguir”, añade la nota.