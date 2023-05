ABC del Mundial Sub-20 Argentina 2023: sedes, grupos, favoritos y más

El Mundial Sub-20 arranca este sábado en Argentina con 24 selecciones listas para dar la pelea, con la Albiceleste, Brasil, Inglaterra y Francia como grandes favoritas, y, en un segundo escalón, Uruguay, Italia, Nigeria y Estados Unidos.



La competencia empezará este sábado 20 de mayo y terminará el domingo 11 de junio en los siguientes estadios:



Único Diego A. Maradona - La Plata 53 000 espectadores

Bicentenario - San Juan 25 000 espectadores

Único Madre de Ciudades - Santiago del Estero 30 000 espectadores

Malvinas Argentinas Mendoza 42 500 espectadores



Los octavos de final se jugarán durante entre el 30 de mayo y el 1° de junio. De cada zona avanzarán los primeros dos equipos de los seis grupos del torneo y a ellos se sumarán los cuatro mejores terceros. Por su parte, los ganadores avanzarán a los cuartos de final.



Así llegan los competidores en cada fase:

GRUPO A



Argentina se clasificó como anfitrión y no por méritos deportivos, tras un pésimo Sudamericano en el que no pasó ni al hexagonal final.



Pese a ello, tiene una de las mejores plantillas. Máximo Perrone (Manchester City) y Luka Romero (Lazio) lideran el cuadro que dirige Javier Mascherano. El objetivo es seguir los pasos de la absoluta, campeona en Qatar 2022. La otra vez que organizó el torneo, en 2001, acabó levantando el título. Tiene seis en la categoría, la que más. A priori, no debería tener dificultades para pasar primera.



Guatemala fue la gran sorpresa en la Concacaf. Llegó hasta semifinales contra todo pronóstico, apeando a México, y consiguió así su boleto para la que será su segunda participación en un Mundial Sub-20.



Llega cargada de moral tras una gira por Asia en febrero que se saldó con tres victorias ante Fiyi, Indonesia y Nueva Zelanda. El combinado oceánico se clasificó para el Mundial Sub-20 por sexta vez consecutiva y también oposita a sorpresa. Las últimas tres veces consiguió avanzar a octavos. Su figura es el centrocampista Jay Herdman.



Uzbekistán viaja a Argentina tras proclamarse campeón de Asia por primera vez en su historia. En 2013 y 2015 llegó a cuartos.

GRUPO B



Estados Unidos y Ecuador son los favoritos. El combinado norteamericano llega con la vitola de campeón de la Concacaf. Al técnico Mikey Varas, de ascendencia chilena, le gusta el juego de ataque.



En las tres últimas ediciones cayeron en cuartos. Nunca han levantado un Mundial Sub-20. El mediapunta del Leipzig Caden Clark, uno de sus grandes referentes, no entró en la lista, pero sí está el portero del Chelsea Gabriel Slonina.



Ecuador quiere repetir la gesta de Polonia 2019, cuando venció a Italia y ascendió al tercer lugar del podio. Será su quinta participación en un Mundial Sub-20. El delantero Justin Cuero es el faro del equipo.



Eslovaquia debutará en la competición, tras dejar por el camino a Austria, mientras que Fiyi se presenta como subcampeona de Oceanía.

GRUPO C... CON COLOMBIA





Grupo trampa para Colombia. El equipo de Héctor Cárdenas quiere repetir el buen Sudamericano que firmó en su tierra y en el que quedó tercero. En este torneo brillaron el mediapunta Óscar Cortés y el lateral Andrés Salazar. Ambos estarán en Argentina.



Entre las bajas importantes está la de Jhon Jader Durán, delantero del Aston Villa. Será la undécima participación de los cafeteros. Su mejor resultado fue el tercer puesto logrado en 2003.



Israel podría parecer la cenicienta del grupo, pues es la primera vez que participa en el certamen, pero es la actual subcampeona de Europa sub'19, llevando la final del año pasado a la prórroga ante Inglaterra. Oscar Gloukh es su ausencia más destacada.



Senegal es el actual campeón africano. Derrotó a Gambia en la final, logrando su primer título continental. Su número 10 es Samba Diallo, un extremo de enorme potencia que juega en el Dínamo de Kiev.



Fiel a su estilo vertical, Japón quiere repetir la final que alcanzó en 1999, cuando perdió contra España. Fueron semifinalistas en la última Copa de Asia sub'20, cayendo ante Irak en los penaltis. El máximo goleador del torneo fue Kumata, que estará en Argentina.

GRUPO D



Es el "grupo de la muerte". Brasil, actual campeón sudamericano, llega a Argentina con un grupo sólido, liderado por el centrocampista Andrey Santos, cedido en el Vasco da Gama por el Chelsea.



Las sensibles bajas de los delanteros Vitor Roque y Endrick, la perla de 16 años atada por el Real Madrid, no deberían mermar el poderío ofensivo de este grupo que terminó invicto el Sudamericano.



Ausente en las dos últimas ediciones, tienen cinco estrellas en la camiseta, la última la logró en 2011.



Su principal adversario será Italia, que llegó a semifinales en las dos últimas ediciones del Mundial Sub-20. Su mejor resultado es el tercer puesto de 2017.



Nigeria tampoco sabe lo que es ser campeona, aunque fue finalista en 1989 y 2005. El país ha dominado la categoría sub'17 en los últimos años, por lo que pueden dar la campanada. Será su decimotercera participación en una Copa sub'20, récord para una selección africana.



República Dominicana debutará en la competición, siendo la primera vez que una de sus selecciones disputará un campeonato Mundial de la FIFA. Su fútbol viene creciendo en un país donde no es el deporte rey.



Su jugador clave es Ángel Montes de Oca, un centrocampista con mucha llegada. Los dominicanos ya se enfrentaron en abril a Brasil en un amistoso y les plantaron cara, aunque acabaron perdiendo (1-0).

GRUPO E



Uruguay, subcampeón sudamericano, e Inglaterra, campeón de Europa, no deberían tener dificultades para pasar a octavos.



La Celeste no podrá contar con uno de sus jóvenes más potentes, el delantero Álvaro 'Toro' Rodríguez, impedido por el Real Madrid, pero sí con el también artillero Luciano Rodríguez, una de las mayores promesas del fútbol uruguayo.



Alcanzaron la final en 1997 y 2013.Inglaterra tiene una de las nóminas con más calidad. Muchos de sus jugadores ya tienen un valor millonario de mercado, como Carney Chukwuemeka, del Chelsea y tasado en 15 millones de euros, o Alex Scott, del Bristol City (14 millones).



Consiguieron su primer y único título en 2017.



Irak no volvía a un Mundial Sub-20 desde la edición de 2013, cuando sorprendieron alcanzando las semifinales por primera vez.



Se clasificaron tras llegar este año a la final de la Copa de Asia.



Túnez organizó la primera edición del Mundial Sub-20, en 1977, y participó sólo una vez más (1985), por lo que vuelve después de casi cuatro décadas. Fue cuarta en la última Copa de Asia. Practica un estilo ofensivo de la mano del técnico Montasser Louhichi.

GRUPO F



Hace una década que Francia ganó su primer y único Mundial Sub-20 con un equipo liderado por Paul Pogba, quien cinco años después sería campeón del mundo con la absoluta en Rusia 2018.



Es una de las favoritas, aunque cayó de forma sorprendente en las semis del último Europeo sub'19 ante Israel.



El técnico Landry Chauvin tuvo enormes dificultades para confeccionar la lista ante la negativa de muchos clubes para ceder sus jugadores. No estarán el volante Warren Zaire-Emery, del París Saint-Germain; el delantero Loum Tchaouna, del Rennes; o el lateral Malo Gusto, del Chelsea.



Corea del Sur pretende repetir la final de 2019, cuando derrotó a selecciones superiores como Argentina, Senegal o Ecuador. Será su decimosexta participación en el torneo. Solo Brasil (19) y Estados Unidos (17) han estado más veces en un Mundial Sub-20 .



El zaguero Kim Jisoo, en la órbita de algunos clubes europeos por su imponente físico y buen toque de bola, es el alma de este equipo aguerrido.



Honduras intentará hacer olvidar los nueve goles que le endosó el noruego Erling Haaland, hoy estrella del Manchester City, en la edición de 2019.



Semifinalistas de la Concacaf, los centroamericanos quieren superar la fase de grupos por primera vez.



Gambia viene de firmar una brillante Copa de África, en la que llegó por primera vez a la final. Será su segunda Copa del Mundo sub'20. El delantero Adama Bojang es su principal arma. Su nombre ya está en la agenda de grandes clubes europeos.