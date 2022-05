Grave acusación a Rueda: 'se fue a robar la plata el viejo a Chile'

Sucede muy a menudo que aquel que se siente afectado por la decisión de un superior sale a fustigarlo públicamente. A veces pasa que gana alguna indulgencia, pero otras no hay piedad y, por mucho que se lancen acusaciones, el final es el mismo que desde el comienzo no gustó.

Habrá que ver qué ocurre con el chileno Marcelo Díaz, quien ha salido a acusar públicamente a su exentrenador en la selección nacional, Reinaldo Rueda, con dardos más que envenenados.



En el programa local 'Hablemos del Bulla', el jugador de Libertad de Paraguay excampeón de dos Copas América, lanzó una grave acusación: "(Rueda es) uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile", declaró entre risas.



"En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba... Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto", afirmó.



Antes, en DirecTV Sports, admitió que Rueda no le cerró la puerta sin más sino que hubo contactos, pero se sintió traicionado: "tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero", dijo en 'Directv Sports' sobre Rueda.



"Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron", concluyó.