No importa fracaso con Colombia: a Rueda lo quieren en esta selección

Reinaldo Rueda se fue de la Selección Colombia con la tristeza de no poderla clasificar al Mundial de Catar 2022, pero su imagen en Latinoamérica no cambió por el fracaso. Tampoco lo hizo su última experiencia en Chile: el entrenador colombiano se ganó un prestigio por lo hecho en su carrera y unas Eliminatorias no han hecho que se pierda el respeto a su trabajo y sabiduría.



Si bien en su país la segunda parte no fue buena, pues aunque en ninguna de las dos etapas pudo llegar a una Copa del Mundo, en esta era se esperaba más de la generación de jugadores que dirigió; en otros países en los que ya estuvo el técnico sí quisieran iniciar un proceso y repetir con Reinaldo, pues ya conocen lo que puede lograr.



Es así, que en Honduras ya sugieren el nombre de Reinaldo Rueda para hacer un proceso de cara al Mundial 2026. El colombiano llevó a la ‘H’ a la Copa Mundial de 2010, que se celebró en Sudáfrica, y dejó una huella imborrable.



“Me gustaría un viejo conocido, Reinaldo Rueda. Rueda, con muchos más conocimientos y experiencia que vendría a renovar muchas cosas”, fue el pedido de Osman el ‘Tierno’ Chávez, ex seleccionado de Honduras y mundialista en 2010 y 2014.