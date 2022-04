'Pibe' Valderrama sorprende con DT para Colombia: apuesta a paisano

Pasa el tiempo y nadie parece dolerle el abandono de la Selección Colombia. La tristeza de la eliminación del Mundial de Catar sigue ahí, pero no hay doliente después de la salida de Reinaldo Rueda.

A nadie que no haya estado ahí, claro está. Porque los que supieron vestirse de amarillo, los que sufrieron en las derrotas y celebraron a rabiar en las victorias, esos sí que ven con tristeza cómo su equipo amado sigue a la deriva.



Y entre ellos, el más histórico de los capitanes: Carlos 'Pibe' Valderrama. Su voz, que es siempre una referencia, deja claro que hay que resolver ahora la interinidad y pensar en el sucesor de Rueda sin más demoras.



Pero ¿a quién apuntar? Si le preguntan, él no duda ni un segundo: "Alberto Gamero debe ser el técnico de Colombia", dijo en Saque Largo, de Win Sports.



¿Nacional o extranjero?



Así, sin más vueltas. "Doy mi voto, pero confío en los colombianos, tienen carácter", añadió el 'Pibe' sobre el futuro de la selección nacional, a la que no le ve ninguna necesidad de buscar alternativas por fuera: "Creo que en Colombia hay técnicos preparados para la Selección". explicó.

😯 “Creo que en Colombia hay buenos entrenadores para dirigir la Selección” @PibeValderramaP#SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/U3DZIa4Ibx — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) April 28, 2022



¿Y su se anima a dar una mano y pararse en la raya? ¿Le suena? No se hagan muchas ilusiones: "Yo elegí otro camino, hay otros muchacho que se prepararon para estar ahí, no los aceptaron, no sé por qué". Y ojo a su crítica, que es la de todos los colombianos: "Se fueron los técnicos y los jugadores pero los directivos siguen los mismos, es muy difícil así", concluyó.

