Scaloni y Argentina a prender una vela: días claves para los regresos

Quedan apenas semanas para que la fiesta mundialista toque a las 32 selecciones y no solo a esos países que tendrán actividad, pues una cita orbital es ansiada jugándose cada cuatro años y así algunas naciones no estén, estarán pendientes de la Copa del Mundo. La intensidad es mucha y los directores técnicos lo saben, pues han sufrido varias lesiones.

Uno de esos combinados nacionales mermados es la Selección Argentina que espera a varios jugadores como a Paulo Dybala, Ángel Di María, y los últimos dos que aparecieron con lesiones en los últimos días fueron Giovanni Lo Celso y Guido Rodríguez del Villarreal y en el Real Betis Balompié. Lo Celso tuvo un golpe contra el Athletic de Bilbao y todavía no se ha logrado recuperar. Mientras tanto, y por fortuna para Lionel Scaloni, Guido ya está entrenando con el cuadro bético.



Sin embargo, Manuel Pellegrini tendrá que decidir si ponerlo o no, pues puede ser un riesgo utilizarlo cuando hay pocos días de distancia para afrontar el Mundial de Catar 2022. Por el otro lado, Giovanni Lo Celso es el volante que más preocupa, pues realmente no han podido dar con el clavo de la lesión y su recuperación que puede tardar un poco.



A Lionel Scaloni le tocará esperar más días, pues el lunes 7 de noviembre, 13 días antes del Mundial y siete días antes de que el estratega lance su convocatoria oficial para saber el estado de Giovanni Lo Celso con una última prueba. Villarreal también está a la expectativa, pues mencionan, “el lunes se realizará la última prueba y a partir de ahí se tomará la decisión definitiva que se dará a conocer en un parte médico oficial. Hasta entonces, no daremos ningún tipo de información relacionada por respeto a la privacidad del propio jugador. Ya les avisaremos cuando esté el parte”.



El estado de Giovanni Lo Celso y la relación con la Selección Argentina en el Mundial está en el limbo y podría decidirse en próximos días. Lionel Scaloni se ata a una posibilidad de tenerlo en la cita mundialista, esperará al lunes cuando se resuelva el tema de la lesión. De acuerdo con el Diario Olé, Villarreal y Tottenham, pues el pase todavía es de los londinenses están haciendo consultas con especialistas a nivel mundial. En el plantel inglés quieren que pase por el quirófano, una decisión que podría acabar con su anhelo de disputar el Mundial.



Giovanni Lo Celso ha sido pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni. Sufrió un desgarro en la pierna derecha, pero la verdad, el panorama no es para nada positivo para el estratega argentino. El lunes llegará la hora de la verdad en donde conocerá la decisión final: si puede o no convocarlo tras el dictamen del Villarreal.