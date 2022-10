¡Calvario argentino! Lionel Scaloni y ocho posibles bajas mundiales

Falta menos de un mes para que ruede la pelota en los estadios de Catar, y así, el sueño de la Selección Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni que espera que Lionel Messi pueda celebrar antes de retirarse de la albiceleste en la cúspide alcanzando un Mundial. Es la competencia que le hace falta y que escaseó, sobre todo en el 2014 cuando jugaron la final contra Alemania.

Argentina sabe que no puede caer, y en su grupo contra Arabia Saudita, Polonia y México, quieren liderarlo para entrar con ventajas a los octavos de final. No será fácil, ningún partido lo será, y menos con bajas sensibles de cara al Mundial. Con la ausencia de Paulo Dybala que la tendrá muy difícil para recuperarse, esa puede ser la primera baja confirmada. Pero, no solo tiemblan por la ‘Joya’, pues hay otros siete futbolistas de importantísimo nivel que pueden caerse de la lista oficial de Lionel Scaloni.



La lesión de Paulo Dybala del muslo fue muy duro para él, pues se fue con llanto especulando que su Mundial podía peligrar. Estará en observación para confirmar cómo evoluciona su golpe y la recuperación atado a una ilusión de recuperarse. El mediocampo de la albiceleste y la defensa son las zonas que se ven más afectadas, pues no solo peligra Paulo, sino que, Giovanni Lo Celso sufrió un tirón contra el Athletic de Bilbao. Se estudiará su condición con los cuerpos médicos del Villarreal.



A Giovanni Lo Celso lo acompaña otro jugador del Villarreal. Pues Juan Foyth ya espera con ansias volver a las canchas estando ya en la última fase de su recuperación, atado a esperanzas grandes de poder estar en la lista final. Foyth puede ser una solución en las bandas o en la zaga central para Lionel Scaloni.



Otro que pasó de la intranquilidad a la calma fue Ángel Di María por un pinchazo en la Champions League con la Juventus ante el Maccabi Haifa de Israel. 20 días para recuperarse de un desgarro, y ya avanza con buenas noticias en su recuperación. Le faltan unos diez días para decir presente nuevamente y ponerse a disposición de Lionel Scaloni si el estratega lo convoca.



Leandro Paredes también sufrió con la Juventus, no solo por los malos resultados en la competencia europea, sino por un golpe que podría poner en peligro su participación en la cita mundialista. No parece ser grave el problema en los isquiotibiales, pues se estima que la próxima semana ya pueda volver a las sesiones con el grupo.



Las noticias siguen cayendo desde Italia. Nicolás González, jugador de la Fiorentina sufrió un tema muscular. Afortunadamente, tampoco parece ser tan complejo para Lionel Scaloni ni para Nico, pues se estima que en diez días pueda volver. Así como González, Juan Musso del Atalanta y Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen ya se recuperaron de sus lesiones y podrían ser convocados, la tendrán difícil por tanta competencia en sus posiciones.



Por último, Guido Rodríguez del Real Betis Balompié que sufrió un traumatismo en la cadera. Se espera que regrese pronto, pues advierten que no parece ser nada grave. Sin embargo, con todavía partidos antes del Mundial, la intensidad liguera podría volver a jugar malas pasadas para Lionel Scaloni. Hasta ahora, el único que tal vez sí se perdería la cita orbital sería Paulo Dybala.