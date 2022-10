Scaloni, con total hermetismo: filtran lista de Argentina para Catar 

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, entregó su lista de 40 reservados para el Mundial de Qatar 2022, aunque la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) decidió no hacerla pública, algo permitido por los reglamentos internacionales.



El cuerpo técnico liderado por el exjugador del Deportivo de La Coruña, Mallorca, Newell's o Atalanta debía entregar este viernes la nómina, según el calendario previsto por la FIFA a falta de un mes para la disputa de la cita balompédica, pero no estaba obligado a hacerla pública.

Ante los problemas físicos que han arrastrado varias figuras importantes en las últimas semanas, incluida la grave lesión sufrida por el delantero del Roma Paulo Dybala -desgarro del recto femoral-, el técnico de la Albiceleste optó por una larga nómina en la que después pueda hacer los correspondientes descartes. Pese a que la AFA no hizo pública esta lista, varios medios locales adelantaron los 40 nombres, entre los que estaba Dybala, si bien los pronósticos para su recuperación a tiempo del Mundial son pesimistas.



El capitán y líder del combinado nacional, Lionel Messi, sigue al frente de ese listado difundido por medios locales, que cuenta con doce jugadores de la Liga española, entre ellos los rojiblancos Rodrigo de Paul y Ángel Correa y los sevillistas Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y 'Papu' Gómez, y siete de la Premier League. La selección argentina de fútbol, campeona del mundo en 1978 y 1986 y subcampeona en 1930, 1990 y 2014, está encuadrada en el grupo C del Mundial de Qatar 2022, junto a Arabia Saudí, México y Polonia.





La cita mundialista tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre y Argentina debutará el día 22 contra los saudíes. - Lista de preseleccionados en Argentina (no oficial): . Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP), Juan Musso (Atalanta, ITA) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo, ESP). . Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA), Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Marcos Acuña (Sevilla, ESP), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Facundo Medina (Lens, FRA), Nehuén Pérez (Udinese, ITA), Marcos Senesi (Bournemouth, GBR) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA). . Centrocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (Juventus, ITA), Giovanni Lo Celso (Villarreal, ESP), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Alejandro 'Papu' Gómez (Sevilla, ESP), Alexis Mac Allister (Brighton, GBR), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Benfica, POR), Emiliano Buendía (Aston Villa, GBR), Lucas Ocampos (Ajax, NED) y Nicolás Domínguez (Bolonia, ITA). . Delanteros: Lionel Messi (PSG, FRA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), Ángel di María (Juventus, ITA), Joaquín Correa (Inter Milán, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Julián Álvarez (Manchester City, GBR), Paulo Dybala (Roma, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Thiago Almada (Atlanta United, USA), Giovanni Simeone (Nápoles, ITA) y Lucas Alario (Eintracht Frankfurt, GER).



EFE