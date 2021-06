¡Dictamen final! Se conoció cuál será tiempo de ausencia de Benzema

Las alarmas se prendieron en la Selección de Francia con las molestias del atacante Karim Benzema en el amistoso contra Bulgaria, en el que ganaron 3 a 0. El jugador del Real Madrid ya había vuelto en el encuentro ante Gales, donde erró penal, siendo nuevamente titular en el Stade de France. Las molestias empezaron a aquejar al delantero, tuvo que ser sustituido al minuto 40’, prendiendo las alarmas en el esquema de Deschamps.

La incógnita pasaba por si Karim, con esa molestia, entraría en la duda para estar o no en la Eurocopa. De acuerdo a información de RMC Sport, se especulaba con el estadio de salud del delantero, teniendo en cuenta que en el momento que chocó con el defensor búlgaro, se le trató, pero non aguantó el dolor. Sin embargo, no habrá preocupación por parte de Deschamps.



El dictamen final señala que solo será cuestión de dos o tres días para que Benzema se reintegre a trabajos con el cuadro francés, por lo que su presencia en la Eurocopa no tendrá ningún riesgo.



Francia debutará en la competición contra Alemania, el próximo 15 de junio en Múnich.