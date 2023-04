José Pékerman habría roto relación con Lezcano: ¿demasiado tarde?

Tantas se rumoró en Colombia, siempre sin pruebas, y tantas otras se deslizó en el año que estuvo en Venezuela, hasta que finalmente habría terminado una relación que algunos críticos llamaron 'tóxica'.

José Pekerman habría terminado su relación con quien era su representante, el periodista Pascual Lezcano, tras su difícil salida de la Selección de Venezuela.



Si bien inicialmente en ese país se sugirieron investigaciones contra el polémico agente, al final quedaron canceladas cuando, en un comunicado oficial, se despidieron de Pekerman en los mejores términos y aseguraron que no había sombras sobre ninguno de sus colaboradores o su trabajo en el equipo nacional.



Periodistas venezolanos habían aportado denuncias de presuntos malos manejos por parte de Lezcano, que de nuevo no se soportaron con pruebas, pero la duda habría sido un golpe letal para su relación, siempre tan sólida, con 'el entrenador', como él solía llamarlo.



Según informó el periodista Antonio Casale, en el programa El Tren de la Tarde de RCN Radio, ese vínculo acabó de manera radical.



"'Resulta que estoy en condiciones de asegurarle y confirmarle que la relación entre José Pékerman y Pascual Lezcano se rompió. Qué es lo triste aquí: que si esa relación se hubiera roto cuando estaban aquí en Colombia, seguramente 'Papá' Pékerman seguiría siendo técnico de la Selección", dijo el periodista.



Ni Pékerman ni Lezcano se han referido públicamente al tema y no se espera que lo hagan. Lo cierto es que en Venezuela, donde el plan era reestructurar todas las selecciones para aprovechar la gran experiencia del DT, de 73 años, el trabajo quedó a medio hacer.



Vale decir que, en todo caso, la 'Vinotinto' quedó en manos del asistente de Pekerman, otro experto en juveniles como Fernando Batista, y que Néstor Lorenzo, quien fuera su ayudante en Colombia entre 2011 y 2018, ahora dirige a la selección de mayores.