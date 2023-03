¿Por qué investiga Venezuela a Pascual Lezcano? Turno para abogados

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este viernes que el reemplazo de José Pekerman será uno de sus ayudantes, Fernando Batista.

En una rueda de prensa se hizo el anuncio oficial por parte del presidente Jorge Giménez, quien dejó un inquietante detalle que no pasó inadvertido: la salida de Pascual Lezcano, quien había asumido el cargo de manager y fue el detonante de la salida de Pekerman.



"Sobre ese tema está en manos de los abogados", dijo el dirigente. ¿Abogados? ¿Hay en curso alguna demanda? Según la periodista venezolana Milena Gimon, por ahora lo que hay es un proceso en la comisión de ética, pero desde el entorno del DT se ha dicho que hubo incumplimientos y eso tendría implicaciones legales por la finalización de los contratos.



"Le pagaron 2022 por adelantado y se han pagado los acuerdos del año en curso", dijo la fuente, aludiendo a esos presuntos incumplimientos.



¿Por qué investigan entonces a Lezcano? "Se descubrieron cuestiones administrativas y manejos no adecuados de Pascual Lezcano que no pudieron ser presentados a la auditora Deloitte y que obligan a la FVF a abrir un proceso en la comisión de ética", dijo la fuente.



La periodista explicó los detalles que Lezcano no habría podido explicar: "No presentó facturas del efectivo entregado ni rendición de cuentas, les entregaba mucho menos de lo que correspondía a los juveniles porque él se quedaba con una parte y a los jugadores en el extranjero les obligaba a firmar con empresarios cercanos para poder llegar a la selección nacional; quiso imponer a Gaspar Lezcano como DT de la Sub 17 a pesar de su inexperiencia", detalló Gimon en su canal de Youtube.



Y lo más grave: "se dijo que podían cobrar hasta 2.000 dólares por el llamado de un jugador", aseguró.





La verdad de la desvinculación de Pekerman en Venezuela. En mi canal les explico todo https://t.co/q6PI1XnNq0 a través de @YouTube — milena gimon (@milenagimon) March 8, 2023

De esta manera, la investigación avanza y habrá capítulos posteriores relacionados con abogados que confirmarán si las irregularidades son en realidad faltas tan graves como las que en su momento se mencionaron en Selección Colombia, aunque aquí no hubo investigación formal.