Polémico comunicado de salida de Pékerman de Venezuela: ¿por Lezcano?

La Federación Venezolana de Fútbol hizo oficial la salida del cuerpo técnico al mando de José Pekerman, noticia que el entorno del DT había confirmado ya pero que se ha hecho oficial en medio de polémicas.

"la Federación Venezoalan de Fútbol comunica oficialmente la finalización de la relación laboral con Pascual Lezcano y José Néstor Pekerman", empieza el comunicado.



¿Por qué mencionar ante del entrenador al manager? Es claro en qué orden habría ocurrido la molestia que termina con la finalización abrupta del proceso que esperaba llevar a la selección al Mundial de 2026.



Pero hay más detalles que llaman a la reflexión: "Para la FVF es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega", añade. "Por tanto seguiremos trabajando para garantizar que esos estándares se cumplan, dando lo mejor por nuestro deporte, con profesionalidad, seriedad y rigor".



Evidentemente, la FVF deja claro que hubo un incumplimiento y que hay molestias relacionadas con faltas de "profesionalidad, seriedad y rigor", las cuales, a juzgar por los términos del comunicado, tendrían que ver con el polémico manager, quien en la etapa de Pekerman en Colombia fue señalado, aunque hasta este momento no se hayan presentado pruebas concretas de malos manejos.

Distintos periodistas venezolanos han hablado de posible intervención de empresarios y otras indelicadezas que no habrían gustado en la dirigencia. Lo cierto es que Pekerman no es más el DT y que pierde especialmente el fútbol venezolano, que se queda sin estructura en todas sus selecciones, pues el argentino había asumido el control de mayores y juveniles.