Eurocopa 2024: así se jugarán las finales del repechaje del torneo

Este jueves se jugaron las semifinales del repechaje para la Eurocopa 2024 y ya se conocieron los seis seleccionados que darán el todo por el todo para ir por los tres cupos finales del torneo.



Georgia, Grecia, Gales, Polonia, Ucrania e Islandia serán los combinados que buscarán la clasificación a la Eurocopa el próximo martes 26 de marzo en el cierre de la fecha FIFA de este mes.

Por la Ruta A, Gales se enfrentará a Polonia por el cupo al torneo y tal vez será el duelo más atractivo de esta fase de repesca. Los galeses en su respectiva llave semifinal golearon a Finlandia por 4-1 mientras que los polacos vienen de hacer lo mismo con Estonia a quienes vencieron 5-1



Por su parte, por la Ruta B, Ucrania derrotó a Bosnia y Herzegovina por 1-2 y ahora se medirá a Islandia que goleó este 21 de marzo a Israel en condición de visitante.



Finalmente, en la Ruta C, Georgia y Grecia chocarán por el cupo restante a la Euro. Los georgianos vienen de ganarle a Luxemburgo por 2-0 en condición de local mientras que los grecos golearon a Kazajistán por 5-0.



Vale señalar que el vencedor de la Ruta A irá al grupo D de la Euro con Países Bajos, Austria y Francia, el del B va al grupo E con Bélgica, Eslovaquia y Rumania mientras que el ganador de la Ruta C estará en el grupo F con Turquía, Portugal y República Checa.



Así se jugarán finales de repechaje de Eurocopa 2024



Gales vs. Polonia

Ucrania vs. Islandia

Georgia vs. Grecia