Lorenzo respondió las dudas sobre la ausencia de Borja en la lista

La Selección Colombia enfrenta este viernes 22 de marzo a España en el estadio Olímpico de Londres, de cara a la preparación del conjunto de Néstor Lorenzo para la Copa América, conde los cafeteros disputarán este torneo en el mes de junio y julio en territorio estadounidense.

La lista escogida por el Director Técnico del combinado nacional, Néstor Lorenzo, provocó muchas críticas por parte de la prensa y aficionados en general, luego que el argentino dejara por fuera para enfrentar a España y Rumanía a jugadores como Miguel Ángel Borja, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Kevin Mier, entre otros.

Sin embargo, y frente a estos cuestionamientos hacia el estratega, Lorenzo se refirió explícitamente a la no convocatoria del delantero de River Plate, quien lleva actualmente 11 goles en 11 partidos con el conjunto argentino, promediando así una anotación por compromiso y siendo uno de sus mejores etapas en su carrera.

Al momento que le preguntaron sobre el delantero cordobés, Lorenzo fue claro y dijo que no había necesidad de saber qué es lo que está haciendo Borja en River Plate.

“No es bueno hablar de los que no están convocados. A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está o no; lo quiero, lo admiro. El número es limitado y sentí que había que ser coherente con el proceso y que todavía no hemos podido ver lo suficiente y que han hecho méritos en otros lados.”, sentenció inicialmente Lorenzo.

Aunque también habló sobre los el buen nivel que tienen otros delanteros (Cassierra, Córdoba) que tal vez hicieron opacar el regreso de Borja a la Selección.

“Siempre hay inconformismo con los citados, yo trato de ser lo más justo posible, me puedo equivocar, pero ninguno está vetado, ninguno está fuera. Hay muchos jóvenes con mérito en ligas importantes, tratamos de ser coherentes con eso y trataremos de darle minutos para saber para qué están”, agregó.

Ahora el único objetivo del cordobés de 31 años es continuar de la mejor forma en la liga argentina, donde actualmente está como máximo goleador, y también iniciar con un gran nivel la Libertadores, esperando si su nombre estará en la lista definitiva que disputará la Copa América a mitad de año.