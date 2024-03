Lorenzo aterrizó a la Liga: 'debemos preguntarnos en qué nivel está'

Hugo Rodallega resumió el sentimiento de muchos cuando se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA y solo clasificó Álvaro Montero, arquero de Millonarios, de la liga colombiana.

"Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, muy preocupante”, dijo el delantero de Santa Fe y uno de los goleadores de la Liga Betplay I 2024.



A él y a todos los que lamentaron esa falta de talentos locales, más allá del llamado de última hora de Gabriel Fuentes por lesión de Cristian Borja, les respondió el técnico Néstor Lorenzo, en la rueda de rpensa previa al duelo de este viernes contra España.



"En la lista hay varios de afuera pero muchos se fueron hace poco de al Liga y los conocimos en microciclos", se defendió el DT.



Y aprovechó para dejar una queja a los clubes locales: "Pasaron muchas cosas, muchas veces suspendimos microciclos, como el año pasado, porque los clubes no prestaron los jugadores", dijo en alusión a dificultades para evaluar más de cerca a algunos talentos.



Con todo, defendió su trabajo en el medio local: "Hemos citado por ejemplo a Puerta con 18 años sin estar ni en la sub 20 porque lo vimos no en la Liga sino en un equipo de segunda división y hoy está en Alemania y con nosotros y vino a aportar su calidad, hay jugadores de mucho futuro", comentó.



Y entonces la gran pulla, que con certeza va a generar amplios debates: para Lorenzo el nivel de la liga local no da para modificar la lista, con mayoría de jugadores en el exterior.



"Tenemos que preguntarnos la liga colombiana en qué nivel está en el sentido de competencia, hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana o Libertadores. Hay muchas cosa que demarcan la realidad e una liga", comentó.



"Nosotros vemos todo, vamos a todas las canchas, después para proyectar a un jugador a una selección nacional tiene que dar un poquito más, tiene que ser un jugador destacado. Respetamos mucho porque hay mucho talento en Colombia, hicimos microciclos a donde llevamos jugadores de todos los equipos", concluyó.



Lo ven todo, lo respetan pero a la hora de la convocatoria nada de lo que ven los convence, al menos no lo suficiente para ganarles el pulso a los que juegan y entrenar a un nivel distinto, y en su opinión más alto, de lo que se ve en el FPC. Así lo ve Lorenzo. Con razón o sin ella, su labor como seleccionador es elegir, contra viento y marea.