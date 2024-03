Es hora de ganar: historial de enfrentamientos entre España y Colombia

Es verdad que las distancias son abismales, que en valor de nóminas nos ganan por goleada, que tienen un potencial para el futuro alucinante, que son el primer mundo del fútbol.

Pero para ellos y para nosotros, la realidad es irreductible: a la cancha van 11 contra 11 y, en franca lid, gana el que menos se equivoca. Todo los demás es paisaje.



Este viernes, cuando España y Colombia se enfrenten en partido amistoso, en Londres, en partido de preparación para ambos de cara a sus Copas continentales, no entrarán los valores del mercado de nadie y eso lo saben los dirigidos por Lorenzo no por pura teoría sino por experiencia. Lo saben y lo entienden: ya va siendo hora de empezar a ganarle a este rival, que ha sido esquivo.



Colombia se ha enfrentado a España en tres oportunidades: fue en 1981,2011 y 2017 y la victoria todavía es una asignatura pendiente.



Las dos selecciones se cruzaron siempre en duelos amistosos, nunca en competencias oficiales, y hasta ahora la ventaja es ibérica: se cuentan dos empates y una victoria española en este cruce. ¿Cómo fueron esos enfrentamientos? Ojo a esta píldora para la memoria:



Primer round



El primer encuentro entre ambas selecciones fue el 2 de julio de 1981 en el estadio El Campín de Bogotá. El partido terminó 1-1 con gol de Hernán Darío Herrera (hoy DT de Once Caldas) para el local y José Ramón Alexanco para el visitante.



Segunda salida en falso



El segundo enfrentamiento entre españoles y colombianos fue en 2011, al año siguiente del título mundial ibérico en Sudáfrica 2010. Fue en el Santiago Bernabéu y se selló con un solitario gol de David Silva cerca del final ante David Ospina.



Tercera no fue la vencida



Colombianos y españoles se citaron en junio de 2017 en el Estadio Nueva Condomina de Murcia para un emocionante empate 2-2. Otra vez abrió la cuenta David Silva, pero Edwin Cardona empató, Radamel Falcao García puso a la tricolor arriba y a pocos minutos de completar la misión, Morata igualó el compromiso en el cierre.



En esa nómina, al mando de José Pékerman, estaban Santiago Arias (Bahía), David Ospina (Al-Nassr), Camilo Vargas (Atlas) y James Rodríguez (Sao Paulo), quienes estarán en el campo, en Londres, este viernes. ¿Llegará su momento de celebrar?