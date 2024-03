Lorenzo, fiel a los suyos: posible titular de Colombia contra España

Los que han criticado la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA por la falta de continuidad de varios jugadores, algunos con apenas minutos de juego y otros con cambio de club a cuestas, pueden seguir el consejo de Arturo Reyes en una de sus famosas respuestas: 'vaya al CAI'

Desde Londres se han empezado a filtrar los detalles que ha podido trabajar el técnico en estados dos días, en los que tuvo que despedirse de otro convocado, Luis Sinisterra, por problemas físicos, el cuarto descarte que tuvo que hacer en plena concentración.

​Según lo que se comenta, la noticia es que no habría noticias. Es decir, el DT se quedaría con sus titulares habituales y examinaría por tramos a algunas caras nuevas que no se robarían, en ningún caso, el protagonismo.

No pesará que haya jugadores como James Rodríguez con apenas minutos en Sao Paulo, que Rafael Santos Borré haya cambiado de equipo y apenas tenga diez minutos con la camiseta de Internacional ni tampoco que Kevin Castaño, con su llegada a Rusia, no haya podido ganar la continuidad que sí tenía en México.



Lorenzo no se dejaría impresionar por la apabullante actualidad de un Juan Camilo Portilla que ofrece tantas posibilidades de juego en el medio campo ni por el número de goles de Casierra o Córdoba. En vez de aprovechar la oportunidad de llamar a otros delanteros en racha, como Miguel Borja o Duván Zapata, este último a minutos de vuelo desde Italia hasta Londres, la decisión fue llevar desde Estados Unidos a un extremo como Carlos Andrés Gómez para reemplazar a Sinisterra. El 9 titular, esté como esté, es Borré.

Así las cosas, esta sería la nómina titular de este viernes contra España:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.

