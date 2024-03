‘Seis jugadores del Barça serían titulares en PSG’: Luis Enrique

Después de su éxito en el Mundial de Catar 2022, Luis Enrique ha regresado a la plataforma de streaming ‘Twitch’ para hablar sobre los temas más importantes de su actualidad como la eliminatoria contra Barcelona en Champions, Kylian Mbappé, la Selección Española entre otras cuestiones.



Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención fueron los elogios del DT del PSG a la plantilla de Barcelona y tiró uno que otro dardo a sus propios jugadores diciendo que varios futbolistas azulgranas serían fácilmente titulares en el club parisino.

“Hay seis o siete jugadores del Barça que serían titulares en el PSG, en el City, en el Bayern o en el Arsenal. Es un equipo de altísimo nivel. Esta no es su mejor temporada, pero será un partido muy complicado, aunque para mí emocionalmente será muy duro”, comentó de inicio.



Y agregó sobre la llave: “Ahora mismo casi prefiero jugar la ida en casa, a ver qué pasa, y la vuelta será un todo o nada. No cambiaría nada. Se trata de ser mejor que el rival, tanto en casa como sobre todo fuera. He de destacar la valentía de mi equipo y cómo nos apoyan aquí la afición de París, el ambiente del Parque de los Príncipes es sensacional”.



Por su parte, habló de la gestión de Xavi Hernández en el Barcelona poniendo a jugadores jóvenes como titulares: "Xavi está demostrando mucha valentía con Pau Cubarsí. En el Barça están saliendo jugadores jovencísimos con muchísima calidad. Xavi los está cuidando muy bien. Yo a su edad no tenía la madurez de superar toda esta presión”.



Por otro lado, la gente le preguntó si le gustaría en algún momento dirigir en la Premier League: "Me encantaría. Tuve la oportunidad pero no salió con un par de clubs que decidieron apostar por otros entrenadores. Me apetece Inglaterra, aunque ahora estoy muy implicado con el proyecto del PSG. Estoy aprendiendo francés, aunque soy un poco desastre, pero es uno de mis objetivos, aprenderlo y empaparme de la cultura del país".



Además, contestó a la pregunta que todos se esperaban, si Mbappé se va al Madrid, pero el español solo se limitó a decir que: "Eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe solo Mbappé. Cuando las partes se pronuncien... A esperar".



Finalmente, habló sobre si le gustaría volver a la Selección Española: "Pues si, la verdad que si. Fue una experiencia única. Nos hizo crecer mucho como staff. Trabajé con unas personas que nos dieron toda la confianza y el apoyo, en un entorno maravilloso... Claro que volvería a la selección, representar a mi país...".