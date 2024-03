En Barcelona creen que Mbappé será un problema para Real Madrid

El presidente de Barcelona, Joan Laporta ha hablado durante este jueves sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid, el cual prácticamente solo falta que lo hagan oficial.



El directivo asegura que no envidia a los blancos por quedarse con el francés ya que cree que en caso de que llegue será un problema para el vestuario madrileño.

"¿Si envidio al Madrid por Mbappé?. No, para nada, para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. No tengo información, sólo intuición. Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador (si arriba Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrá, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo", dijo en diálogo con Mundo Deportivo.



Por otro lado, Laporta tocó uno de los temas más importantes en la actualidad de Barcelona que es el contrato con Nike, empresa con la que los blaugranas parece que no van a renovar.



El presidente mencionó que si no hay un mejor contrato ya contemplan otras opciones: "A veces lo fácil no es lo mejor. Y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça".



Y agregó: "El mercado nos está diciendo que el Barça vale más que lo que tenemos en el contrato con Nike. El Barça debe tener el mejor contrato del mercado, pero el mejor es el mejor contrato del mercado, como hice yo en mi primera etapa. El contrato que tenemos actualmente no es el mejor del mercado y el Barça es el club que vende más camisetas del mundo. Debe tener el mejor contrato del mercado y si no, pues afortunadamente tenemos otras opciones".