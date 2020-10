Estragos de coronavirus en eliminatorias: ¿se pueden evitar contagios?

EL coronavirus covid-19, como era previsible, está ganando protagonismo en la semana en la que se iniciará, finalmente, la eliminatoria suramericana al Mundial de Qatar 2022.

Al menos siete jugadores están en duda o decididamente descartados en las convocatorias oficiales de las diez selecciones participantes, lo que no solo complica la preparación de la competencia sino que siembra un gran interrogante: ¿realmente es posible mantener a raya el virus?



La Selección Colombia es, hasta el momento, la más afectada, con dos ausencias confirmadas y dos más muy posibles. Este domingo se confirmó la baja de Matheus Uribe, quien debe estar en cuarentena por el positivo de una persona cercana a él, aunque no se confirmó si hace parte del Porto, su equipo, o de su entorno familiar. En ese mismo sentido va el caso de Luis Díaz, el otro descarte obligado por la misma razón: sospecha de ser portador del virus.



Y hay una gran preocupación por dos jugadores más: Napoli, que reportó tres contagios, entre ellos dos jugadores de la primera plantilla (Zielinski y Elmas), lo que obligó al aislamiento de toda la nómina, incluyendo al arquero David Ospina.



El control era previo al duelo contra Juventus, este domingo en Turín, el cual no se disputó por la no presencia del Napoli. Justamente el local informó de dos contagios, aunque no se trata de ningún jugador o miembro del cuerpo técnico. Eso sí, todos fueron puestos en aislamiento y este lunes serán de nuevo evaluados, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado.



Pero no ocurre solo en Colombia. En Argentina, Walter Kannemann se contagió de coronavirus covid-19 y fue desafectado de la convocatoria, mientras que Cristian Pavón, de LA Galaxy, acabó en medio de una discusión entre la selección y la MLS, que no quiso dejarlo viajar por la pandemia. Total, fue desafectado.



Un caso más fue el de un habitual de la Selección de Uruguay, José María Gimenez (Atlético de Madrid), quien se está recuperando del coronavirus covid-19 y esta semana será de nuevo evaluado por su club. El 'maestro' Tabarez prefirió no convocarlo.



Finalmente, en Chile, el jugador Andrés Vilches, una de las revelaciones del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, también fue desafectado por tener que someterse "a cuarentena preventiva" debido a un caso cercano.



El protocolo para el regreso a la competencia de todas las selecciones incluye vuelos charter, reservas de hoteles o pisos completos solo para jugadores, entrenamientos solo en sitios al aire libre y permanentes testeos durante su estadía en la selección. Pero nada garantiza que puedan mantenerse libres de covid-19, menos ahora que en los países europeos donde viven hay rebrotes y en América Latina, donde competirán, la pandemia está lejos de ser un problema controlado.



En Argentina, por ejemplo, la competencia doméstica no arranca todavía porque no hay suficientes garantías y en Colombia se presentó un contagio masivo en Deportes Tolima, mientras que el país, en general, está teniendo unos últimos días con reportes de miles de contagios diarios, muchas veces superando la cantidad de pacientes recuperados.



Por eso hay dudas sobre la competencia en condiciones de absoluta seguridad y hay quienes preguntan si Conmebol tiene suficientemente previsto el escenario de uno o varios contagios en medio de la eliminatoria y si tiene plan B y C a la hora de manejar una emergencia. ¿Lo tendrá?