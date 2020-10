El partido que no fue entre Juventus y Napoli: ¿faltó solidaridad?

Pasa hasta el las mejores familias: el Calcio de Italia asistió este domingo a un extraño caso de un partido que se sabía que no se podía jugar, pero al cual el local llegó con el objetivo de reclamar los puntos, un caso muy criticado por supuesta falta de solidaridad, pero que al final deja claro que nadie está listo para reaccionar en medio de la pandemia del coronavirus covid-19.

Los antecedentes de la situación son claros: Napoli no pudo presentarse al estadio de Juventus al registrar dos casos de coronavirus covid-19, por los que las autoridades locales recomendaron que no viajaran hasta Turín.



El plantel del equipo en el que milita David Ospina, quien está en duda para la Selección Colombia, tendrá que permanecer al menos cuatro días en aislamiento y este lunes será sometido a nuevas pruebas para determinar la presencia del virus.



El contagio se habría producido en el último duelo de los napolitanos contra Genoa, equipo que registró 16 positivos. En las últimas horas, el propio Napoli informó que el DT Genaro Gattuso no está entre los afectados, como se especuló en la prensa local. Del partido no dijo ni usa sola palabra.

Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2020



El problema lo tiene el reglamento: Juventus acudió aunque sabía que no tendría oponente, pues en caso de no abrir su estadio y no llevar a sus jugadores se exponía a perder los puntos, considerando que es el local.



Por esa razón presentó nómina, publicó lista de titulares e hizo todo, como si el partido se fuera a jugar, a través de sus redes sociales:

Ante las críticas, que no han sido pocas por una presunta falta de comprensión y solidaridad de Juventus con Napoli, el equipo de Pirlo explicó que lo que hubo fue una recomendación a Napoli de no viajar pero no una restricción obligatoria, pro lo cual pudieron enviar a un grupo reducido de jugadores libres del virus.



Muchas voces en Italia alegaban que Juventus debió pensar que aun en ese caso, jugar contra un plantel B y de emergencia, había una luz de riesgo para sus estrellas, entre ellas Cristiano Ronaldo, de contagiarse, pues podían presentarse casos asintomáticos, indetectables ante la premura del calendario.



Lo cierto es que Juventus se presentó y reclama la victoria 3-0, que en teoría Napoli perdió los puntos por ausencia, y que en las próximas horas habrá reuniones entre los representantes de estas dos escuadras y de todas las que compiten en el Calcio, pues el protocolo que se usó para completar la pasada temporada ha probado que tiene serias complicaciones para aplicarse ahora y hay que decidir, además de los puntos en juego en Turín, qué se puede hacer en el futuro.