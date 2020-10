¿Cuadrado tampoco? Máxima preocupación en Colombia por eliminatorias

No son buenas las noticias que llegan desde Italia. A la incertidumbre por la presencia de David Ospina en la Selección Colombia ahora se suma otra posible baja, la de Juan Guillermo Cuadrado.

El extremo de Juventus se vería cobijado pro fuertes medidas de bioseguridad que impondría el club ante los casos de coronavirus covid-19



"No se trata de jugadores ni de miembros del equipo técnico o médico", afirma el club en un comunicado.



La decisión ha sido, en todo caso, aislar a todo el plantel de manera preventiva: "Este procedimiento permitirá a todos los miembros que dieron negativo entrenarse y jugar los partidos, pero no permitirá contactos con el exterior del grupo", explica Juventus.



Gazzeta dello Sport afirma que el grupo estará en cuarentena obligatoria durante un mínimo de cuatro días, lo que significa que Cuadrado no llegaría a tiempo para el partido de Colombia, el próximo 9 de octubre.