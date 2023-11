'Colombia es uno de los rivales más duros de Sudamérica': Diniz

Hay total respeto. Brasil tiene una marcada paternidad sobre Colombia y aún así no se confía para el partido de este jueves (7:00 p.m.) por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El técnico Fernando Diniz habló de su rival y reconoció que ha tenido que rearmar al menos el 50 por ciento de la nómina de la última doble jornada, pero se ilusionó con sus alternativas.



“Colombia es un equipo que ha ganado protagonismo en el escenario mundial, uno de los rivales más duros de Sudamérica, han marcado buenos goles y han jugado de forma muy competitiva. En Barranquilla hay mucho calor, apoyo de la afición, pero estamos preparados. La preparación aquí ha sido excelente, los jugadores han entendido lo que queremos. A medida que acumulas conocimientos tácticos, aumentan las conexiones humanas. Esperamos subir el nivel de nuestro juego en estos dos partidos”, dijo Diniz desde Teresópolis.



Las bajas de Neymar y las demás estrellas no le causan preocupación: “Tenemos una generación extremadamente talentosa, que surgió hace aproximadamente dos años. Muchos pueden asumir este papel. Pero es importante que no nos carguemos ese peso a nosotros mismos. Los jugadores tienen que sentirse ligeros y dar lo mejor de sí. Los destacados en todo el mundo incluyen a Raphinha, Rodrygo, Vini Jr., Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus. Naturalmente, ellos tomarán la iniciativa. Nadie tiene que preocuparse por asumir el papel de Neymar”.



Claramente no es lo mismo tener a Neymar que no tenerlo: “Es una pena no poder contar con Neymar. Se le echa de menos en cualquier escenario, igual que a Casemiro. Ante su ausencia, tenemos que dar oportunidades a los demás, potenciar este equipo. Todo el mundo tiene potencial y esperamos que las cosas vayan bien. Ojalá el equipo pueda responder de la misma forma que lo hizo en los entrenamientos”.



El ataque será, por supuesto, cosa de Vinícius Rodrygo: “Es una manera de disfrutar su momento en el Real Madrid. Ya han jugado de forma más centralizada. Rodrygo tiene la característica de encajar perfectamente con lo que pienso sobre el fútbol. No cambiarán muchas de las características de lo que venía haciendo en otros partidos. Con el ingreso de Martinelli se pueden producir cambios en los lados. Tienen tendencia a tener más movimiento y cambios posicionales...”.

La carta oculta del DT será ahora un juvenil: "Ya había hablado con Endrick al llegar. Es un jugador muy especial, a su edad produciendo lo que ya produce, se abre espacio para proyectar un futuro brillante. Viene por su mérito y su enorme potencial de futuro”