Jhon Arias, el informante: así analiza a Brasil, aunque no juegue

Jhon Arias tiene todos los datos en sus manos: acaba de coronarse campeón de Copa Libertadores con el DT del 'enemigo' y por eso su rol de informante no se podía desaprovechar.

Aunque el talentoso atacante no podrá jugar este jueves en el duelo Colombia vs Brasil por Eliminatorias al Mundial 2026, está muy metido en el partido, con la prioridad de una victoria para su país.



"Conozco al profesor Fernando, la mayoría de jugadores los enfrento cada ocho días, lo he puesto toda la información a disposición de la Selección, que está en condiciones de buscar al victoria aquí en Barranquilla", dijo.

​

¿Cuál será el plan de su jefe contra Colombia? "La gente que acompaña a Fluminense sabe que el profe se basa en al posesión, tiene un juego agresivo, de presión, hacer valer su estilo de juego, pero la selección es diferente y tiene menos trabajo. Eso es lo que comparto desde su idea, sabiendo el escenario para todos.

El tiempo en selección es más corto que el nuestro en Fluminense, al profe le gusta tener el control del partido, dominar desde la posesión, pero el contexto es distinto, hay menos acoplamiento a las piezas, el plan de él mañana será parecido al de Fluminense".



Infortunadamente él no estará en la cancha, por acumulación de tarjetas amarillas, pero llegará descansado contra Paraguay: "Es obligado, yo quería estar contra Brasil, era especial para mí, pero no me lamento, aprovecho estos días para estar disponible contra Paraguay y en la mejor posición posible", declaró.



¿Quién podrá reemplazarlo? "La versatilidad da mejor gama de opciones, es una convocatoria con gran potencial y en gran momento, más allá de ser parecido a alguien hay grandes jugadores que van a saber hacer un partido inteligente que nos pueda dar la victoria", dijo Arias



Un periodista brasileño le dijo que ellos no tienen un Cano ni un Arias, al exitosa dupla campeona de Libertadores, pero él respondió: "​Creo que es difícil apuntar a un jugador en Brasil que tenga características como las mías, pero tienen grandes jugadores en los mejores equipos del mundo, con una calidad impresionante, un rival de mucho respeto".