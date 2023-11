Colombia, por la primera victoria contra Brasil: 'es un buen momento'

Néstor Lorenzo actualizó el estado de la nómina de Colombia para el crucial duelo contra Brasil, este jueves (7:00 p.m.) en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Está tranquilo con sus opciones, se muestra ambicioso por la victoria pero reconoce que las virtudes del rival y las bajas propias, como la de Jhon Arias, tienen un peso. Así analizó el duelo en la jornada previa:

La situación de James y al opción de Campaz



James está bien, sabíamos que podíamos contar con él. Sobre Campaz, los buenos jugadores siempre podrán jugar juntos para darle buenas cosas al equipo.



El dolor de Díaz

El grupo estuvo muy pendiente, apoyando a Lucho y su familia, en oración constante para que terminara bien. El desgaste se sintió, fueron momento muy duros para él y su familia, ojalá no se vuelva a vivir un hecho así. Gracias a Dios han vuelto a la normalidad pero el sufrimiento estuvo y el desgaste sicológico y lo vivimos apoyando a Lucho, somo una familia en la Selección.

​

​Costado derecho sin Arias

​Las últimas convocatorias se ha complicado por lesiones y falta de jugadores, faltó nombrar a Román que hizo microciclo, pero son cosas que pasan y hay que adaptarse y saber la historia de cada jugador para saber dónde usarlo y tener una alternativa de alguien que cumpla distintas funciones. Estamos bien cubiertos en esta convocatoria.



(Arias) siempre fue de menos a más, nos da una versatilidad en distintos sectores del campo que no cualquiera lo puede hacer, esperemos que quien lo reemplace esté a la altura.



No quiero que a Jhon lo acusen de espionaje... Pero claro que hay datos que siempre sirven para sacar una ventaja táctica, de todas maneras todo cambia por la calidad de los jugadores.

​

​La liga local

Siempre estaremos pendientes, aquí inician los jugadores, es ideal que emigren con un grado de maduración, si ves la lista de los distintos equipos en estas Eliminatorias son pocos los que han convocado jugadores de las ligas locales, tienen jugadores en el exterior. Aquí tenemos amistosos, otros compromisos, ahí pueden hacer una iniciación al proceso de Selección, en diciembre por ejemplo hay dos partidos en Estaos Unidos y seguramente irán jugadores de la liga local

​

Primer triunfo contra Brasil

Siempre hay una primera vez y es un buen momento, convengamos que Brasil tiene jugadores en los mejores equipos del mundo y habrá que hacer un gran esfuerzo para equiparar esos talentos que ellos tienen, pero tenemos mucha fe en que podemos hacer un buen partido.



Es buen momento porque es ahora, porque cualquier racha negativa está para superarla y siempre tenemos mentalidad de ganar donde sea y contra quien sea. No podemos ganar si no jugamos bien, tenemos que hacer eso y que el resultado se de a favor.



Richard Ríos

Lo vemos como volante interior, lo está haciendo cada vez mejor, está creciendo mucho.



Los centrales

El nivel está muy parejo, ya Lucumí y Yerry volvieron en sus equipos, Ditta hace gran papel en México, hay mucha paridad y buena competencia.



El módulo

Puede variar, hemos jugador con 5 posicional y dos interiores, lo hemos hecho con dos y dos extremos, la calidad de jugadores que tenemos permite varias el módulo empezando o en medio del mismo partido, como se ha hecho.



La hora

Más tarde o más temprano, el plan va a ser el mismo



¿Da ventajas en primeros tiempos?

Hay que imaginar mucho pro al falta de tiempo, hay jugadores que aún no ha entrenado, el equipo de Colombia no se dice de memoria, como esos equipos que se encuentran en Europa cada mes o dos y lo saben, pero nosotros hemos tenido problemas de lesiones. La confianza se van ganando en esos primeros minutos, a veces yo no resuelvo nada solo que ellos toman más confianza y uno desde afuera solo ayuda y nada más.

​

Virtudes de Brasil

Es un equipo en recambio como Colombia, pero tiene jugadores muy importantes en distintas ligas del mundo y eso los hace fuertes. Y después un técnico con gran carrera que acaba de coronarse campeón de América y ese estilo lo está desarrollando. Es un rival difícil pero Colombia tiene lo suyo y va a ir por la victoria.



Brasil a veces parece cortado pero son muy fuertes en el uno contra uno, acumulan mucha gente en donde está la pelota y dejan el opuesto a merced del mano a mano y eso es peligroso porque tienen jugadores determinantes.