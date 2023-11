¿Y si se atreve Colombia a ganarle a Brasil? ¡A conquistar el medio!

"El riesgo es que te quieras quedar", decía una campaña que promocionaba al país hace años como destino turístico. El nuevo riesgo, trasladado a las Eliminatorias al Mundial 2026, es que quieras ganar. ¿Es lo que quiere la Selección Colombia?

La respuesta parece obvia pero no lo es tanto: ¿realmente vale la pena arriesgarse a ganar o es preferible apostarle a sumar contra una de las dos potencias suramericanas, esas antes las cuales muchos calculan, sin sonrojarse, 6 puntos menos?



Antes de entrar en polémicas, vamos a suponer que en pocas las horas de trabajo que tiene Néstor Lorenzo para planear el partido Colombia vs Brasil hablaron de la tentación enorme que supone un Brasil sin Neymar, Casemiro, Ederson, Richarlison, Paquetá... que, como prometió Amaranto Perea, van a salir a ganar en Barranquilla este jueves. ¿Suicida? Tal vez. Pero el juego se trata de arriesgar y valorarlo al final, no antes.



Entonces, Colombia saldrá a ganarle por primera vez a un rival que lo tiene de hijo, que conserva una nómina estelar a pesar de sus bajas y que es un peligro si te das el lujo de cometer errores. La pregunta del millón es ¿cómo no morir en el intento?



El partido, no lo dude, lo ganará el que conquiste primero y mejor la mitad del campo. Si lo hace bien Colombia, desde ahí podrá contener a los veloces atacantes brasileños por los costados, impedir que llegue alguien libre a asistir a Vinicius y Rodrygo y habilitar a los hombres de ataque bien para el pase preciso de James, para el pique indescifrable de Luis Díaz o para la finalización de Santos Borré.



Ahora, ¿con quién se puede hacer? ¿Cómo? La primera iniciativa puede ser poblar la mitad con tres hombres en la primera línea de volantes, el tema es las condiciones que deben tener. No pueden ser todos picapiedras (por eso no fue convocado Barrios) pues una vez se tenga la pelota se requieren con urgencia hombres con sensibilidad en la salida para aprovechar los espacios que deje un equipo sin Casemiro, que no se parece a lo que estamos acostumbrados a ver.



Pensando en un medio con Lerma (cortador de juego), la primera opción es Uribe, el dueño de la confianza total del entrenador. Y ¿el tercero? Hay dos candidatos: con Richard Ríos, que juega en Brasil (Palmeiras) y sabe cómo y cuándo correrlos, se gana marca, pegada y juego aéreo; con Kevin Castaño, intensidad en la recuperación.



Después, con otras tres opciones, se gana en ataque y en generación de juego pero se sacrifica en marca. Y es de lo que se trata correr el riesgo de ganarle a Brasil: puede salir más y abrirle espacios, pero puede salir bien y romper la historia. Con Jorge Carrascal, Jaminton Campaz y Yaser Asprilla se gana creación, penetración en terreno contrario y media distancia para aprovechar mejor a Díaz, al propio James y a Borré, pero se pierde en la tarea defensiva.



Ojo: el único que le ganó en Eliminatorias a Brasil es Uruguay y lo hizo conquistando ese medio campo para aislar a Neymar de los atacantes, y desplegando vértigo y sacrificio físico en la agresiva recuperación, un abnegado trabajo de Valverde y Ugarte para tocar y pasar y un vértigo estilo F1 de las flechas Pellistri, Araujo y Núñez para aprovechar cada balón largo, a espaldas de los lentos centrales brasileños. ¿Tiene Colombia ese fondo físico para someter por la vía de la intensidad a Brasil? ¡Si! E riesgo es que Lorenzo lo quiera ganar.