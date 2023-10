¿Sorpresas? Data revela resultados más probables en Eliminatorias

Llegó el gran día para las Eliminatorias Sudamericanas y este martes se juega la fecha 4 que tendrá duelos importantes de cara a la clasificación al Mundial 2026. Varios equipos llegan con necesidad de sumar como es el caso de Colombia, que tiene que ajustar cuentas contra Ecuador en Quito. Además, será una jornada para que Argentina y Brasil sigan demostrando su superioridad.

Antes de los cinco duelos de la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, el sitio estadístico Matics Football, reveló cuáles son las probabilidades de resultado en cada uno de los juegos, pero los números arrojaron que puede existir más de un empate por la paridad de algunos países.



Los puntajes más altos para esta jornada los tiene Argentina y Brasil. Los campeones del mundo parten como favoritos con un 67.9% sobre Perú, quien apenas tiene un 16% de probabilidad y eso que juega en Lima, mientras que los brasileños tienen un 45.2% sobre un 28.7% de Uruguay, aunque en el papel parezca más equilibrado el juego.



De igual manera, en uno de los partidos atractivos de la fecha, Ecuador recibe a Colombia y allí los resultados son más parejos, pues la Tricolor cuenta con una probabilidad de ganar de un 38.5%, mientras que los ecuatorianos tienen un 35.3%.



Por ahora, habrá que esperar si en realidad se pueden dar esos resultados en esta jornada, aunque también podría darse una que otra sorpresa.



Así están las probabilidades enV fecha 4 de Eliminatorias según la data: según Matics

​

Venezuela vs Chile

Venezuela 36.2%

Empate: 22.7%

Chile 41.1%



Paraguay vs Bolivia

Gana Paraguay: 52.5%

Empate: 22%

Bolivia: 25.5%



Ecuador vs Colombia

Gana Ecuador: 35.3%

Empate: 26.3%

Colombia: 38.5%



Uruguay vs Brasil

Uruguay: 28.7%

Empate: 26.1%

Brasil: 45.2%



Perú vs Argentina

Perú: 16%

Empate: 16.1%

Argentina: 67.9%