¿Con o sin James a 2.800m de altitud? Cartas de Lorenzo contra Ecuador

Podemos decirle como nos parezca, pero al final el duelo de este martes tendrá un ineludible sabor de revancha.

La Selección Colombia visita a Ecuador con el recuerdo del 6-1 del 2020, cuando los locales se impusieron por 6-1 y cimentaron la eliminación nacional de la Copa Mundo de Catar.

​

​Borrarlo es una misión que se tendrá que cumplir allí mismo donde se sufrió, por lo cual el reto es mayor, teniendo en cuenta el detalle no menor de los 2.800 metros de altitud en Quito.

​

Y el tema es que justamente, ante una misión tan difícil, la gran figura de Colombia en la más reciente fecha contra Uruguay (2-2), James Rodríguez, está en duda. De manera insistente se escucha desde Guarne, donde se concentró la selección nacional para adaptarse un poco a las condiciones de este martes, que el 10 tendría problemas físicos, aunque vale decir que en las horas previas al viaje se dijo que trabajó normal.

​

Ante esa incertidumbre, cabe la duda: ¿qué se gana y qué no con el zurdo en cancha contra Ecuador, que trae un equipo con gran proceso, buen inicio d Eliminatorias y una arrolladora potencia física? Una sola palabra: talento. Un pase filtrado, una buena lectura de juego, un camino que nadie más vea y el pase milimétrico que son característicos en él, y el partido se puede abrir. Su experiencia y su mentalidad contagian y eso es lo que lo acaba de convertir en la figura excluyente contra los uruguayos.

​

Pero si no está a tope, ¿qué opciones tiene Néstor Lorenzo? La primera, obvia y ya probada, es Jorge Carrascal. El buen antecedente es su ingreso arrollador contra Venezuela en el inicio de las Eliminatorias, con vértigo, juventud y despliegue físico, todo de lo que hoy carece James. Viene descansado pues solo jugó 10 minutos el pasado jueves, pero también es cierto que no viene de buenas presentaciones contra Chile y Uruguay.

​

​Otra opción es la posibilidad de un Kevin Castaño que saque al equipo más limpio, aprovechando también su juventud pero más que nada su huella de altura en Águilas Doradas y hoy en México (con Cruz Azul), y que conecte con Arias y Díaz para que entre ellos y Borré puedan dar una sorpresa.



Una opción más pasa por la media distancia, en la que hay cartas como Uribe, autor de un gol en Barranquilla, los propios Días y Arias e inclusive Sinisterra viniendo desde el banquillo. Santos Borré, más jugón que potente para los choques, también es una carta que se puede usar.

​

​Así que opciones hay, pero ninguna con la probada eficiencia de James, siempre y cuando esté sano y disponible. Hay que aguantar una arremetida. Eso se sabe. Pero si pestañea Ecuador, Colombia tiene cómo hacer daño. A eso hay que apuntar.