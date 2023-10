¿James, más afuera que adentro? Escueta respuesta de Lorenzo crea duda

Parece la historia tantas veces contada en una nueva versión: se viste de amarillo, se convierte en figura, lidera al equipo y recae de algún problema físico.

Se dice desde la concentración en Guarne que James Rodríguez ha tenido que hacer algunos trabajos diferenciados y que es duda para el partido de este martes entre Ecuador y Colombia, por la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, en Quito.



Según la estadística de Sofascore, no solo fue el mejor jugador de Colombia en el reciente empate 2-2 contra Uruguay sino el de más alta calificación entre todas las selecciones suramericanas, con 9,1. Jugó 81 minutos en Barranquilla a un altísimo nivel y hasta Marcelo Bielsa quedó sorprendido, pero se habría resentido y no hay certeza de que esté disponible, a 24 horas del siguiente compromiso.



El técnico Néstor Lorenzo negó de manera tajante que esté descartado, pero tampoco dio muchas luces sobre su estado real: "Todavía no hay nada de cierto, vamos a esperar hasta último momento". Se infiere que también él sospecha que no esté listo, pero no quiere alertar a nadie.

El equipo se desplaza en la tarde de este lunes a territorio ecuatoriano y entonces se sabrá si el zurdo, el que volvió a ser figura y sorprendió a todos, estará disponible. La buena noticia es que Jorge Carrascal, su reemplazo natural, está sano y descansado, pues apenas jugó 10 minutos contra Uruguay. La mala es que, justo cuando había empezado a cerrar bocas a punta de buen rendimiento, el cuerpo de James no parece estar cooperando. Ojalá las horas que faltan sean suficientes para recuperarlo. ​