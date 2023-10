¿Tanto cuesta el elogio? Vélez fustiga a James, figura contra Uruguay

La Selección Colombia empató 2-2 contra Uruguay, que sobre la hora le arrebató al equipo nacional lo que debió ser una victoria para seguir encaminando las Eliminatorias al Mundial 2026.

Pero una de las figuras de ese punto que en todo caso se logró sumar fue James Rodríguez, quien jugó uno de sus mejores partidos de los últimos años en Barranquilla, con gol y pases magníficos que pudieron sentenciar la victoria si hubiera habido una pizca más de puntería.



Su calificación superó los 9 puntos y los elogios vinieron de distintos sectores de la crítica, aunque algunos, como Carlos Antonio Vélez, siguen pensando que tampoco fue para tanto.



"Sobre James es fácil también el diagnostico. Hizo un partido muy decente. Mucho para lo que ya puede producir. Su técnica siempre ha sido sobresaliente pero sus faltantes en marca y estado físico logró disimularlos. Por lo menos intentó marcar y eso es mucho", dijo en sus redes sociales.



"Buen gol como también el de Uribe, más rendidor y útil pero también mas criticado. Da sí mucha pena ver en el rictus de angustia en su rostro todo el esfuerzo q está haciendo para intentar cumplir", añadió.





Sobre @jamesdrodriguez es fácil también el diagnostico. Hizo un partido muy decente. Mucho para lo q ya puede producir. Su técnica siempre ha sido sobresaliente pero sus faltantes en marca y estado físico logró disimularlos. Por lo menos intentó marcar y eso es mucho. Buen gol… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 13, 2023

Mientras algunos se animan a pedirlo incluso de titular en el partido del próximo martes contra Ecuador, en la altura de Quito, Vélez no lo ve para ese tipo de retos: "Pasó el examen entendiendo que como alternativa cuenta y pare de contar. No se puede en el fútbol de elite hoy “construir un equipo” para que un jugador brille o sobresalga. Hoy los jugadores deben estar al servicio del equipo y no el equipo al servicio de un jugador ( salvo Messi y quien sabe). Eso debe estar claro!", concluyó.



Llama la atención cómo sí es generoso en su opinión con Luis Díaz, a quien defiende a pesar de que no ha podido marcar en las Eliminatorias: "Como joden a Lucho Diaz. Que no es el mismo, que le pesa la camiseta y q esto q aquello..", dijo, al tiempo que apuntó con sarcasmo que una cosa es acá con "James, Borré y Fabra y otra con Robertson, Salah, Nuñez o Gakpo" y que allá tiene a Klopp y aquí a Lorenzo.



"A otros les montan “equipo” para q les ayuden mientras a él lo dejan solo", dijo en aparente referencia a James y sentenció sobre Díaz: "es muy importante por que atrae atención, es desequilibrio puro y tiene una actitud a toda prueba. Definitivamente vende mas hacer “cositas” q trabajar e ir y venir casi solo. Fácil!".