James no pasó por alto el elogio de Bielsa y le respondió al DT

James Rodríguez fue una de las figuras del empate entre la Selección Colombia y Uruguay el pasado jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Fue un partido que al final se le escapó a la tricolor, pero que dejó con confianza a jugadores como el futbolista de Sao Paulo.



Y es que transcurrido el minuto 38, el mediocampista recibió un centro por derecha, tuvo un gran control en el borde del área y sacó un gran remate para vencer al arquero Santiago Mele y decretar el 1-0 parcial.



De igual manera, James estuvo enchufado en cuanto a pases y fue clave en el circuito de juego que propuso Colombia ante los charrúas.

Esto hizo que Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, elogiara al jugador al término del juego en Barranquilla.



"Sinceramente, creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía, pero sí sorprende, de algún modo, al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable", comentó el entrenador.



Pues bien, horas después del elogio de Bielsa, James le respondió al entrenador y aseguró que no vio lo que dijo el técnico, pero que si viene de él es un orgullo.



“Bielsa es un entrenador que tiene mucha experiencia y que ha manejado grandes jugadores. No vi lo que dijo, pero si habló bien es un orgullo”, mencionó James.



Además, habló de lo que le dejó el partido ante Uruguay: Yo quería ganar, independientemente de si marcaba gol o no. Soy un tipo al que le encanta ganar, pero bueno, tenemos que aprender de todo esto".