Lorenzo no mira hacia atrás: claves de Colombia para vencer a Ecuador

Néstor Lorenzo no quiere mirar el retrovisor. No le dice mucho. Todos saben que la Selección Colombia viene de perder de manera humillante por 6-1 contra Ecuador en la pasada Eliminatoria al Mundial de Catar 2022 y en el grupo que sobrevive hoy a esa tristeza ya se aprendió lo que tocaba. Ahora se escribe otra historia.

"Nada que ver, cada partido es una historia distinta, en un mismo partido hay mini partidos, de dominios alternos, lo que pasó, pasó, escribiremos nuestra historia y ojalá obtengamos el triunfo, vamos a buscar eso", anunció el argentino.



Su idea pasa por preparar el partido, que será a 2.800m de altitud, en Guarne, para no pecar del desconocimiento de aquella mala experiencia pasada, y ajustar lo que él y los suyos saben que se hizo mal en el 2-2 contra Uruguay, hace cuatro días en Barranquilla.



"La adaptación fue buena, medir el vuelo de la pelota, que es lo que más sufre, además de lo fisiológico. Sirvió venir y hacer este paso previo", dijo el DT en rueda de prensa.

De la baja de último momento de Santiago Arias simplemente dijo: "Hemos venido sufriendo lesiones pero han respondido bien los que han hecho el proceso y para eso está el grupo. Santiago tuvo un desgarrito". No dijo si habrá reemplazo o no.



Jhon Arias, interior izquierdo

Arias es versátil, se asocia bien, es dinámico, ya lo habíamos usado contra Alemania como interior por izquierda, puede rendir en distintas funciones y posiciones y es bueno tenerlo.



Ecuador

Kevin ​Castaño, alternativa

Lo ha hecho bien cuando vino, volvió, ojalá juegue más en Cruz Azul



Jugadores de Liga local

Siempre bloqueamos muchos jugadores del torneo local y se elige de acuerdo a las circunstancias, a Leo siempre lo quisimos ver de cerca, antes tuvo problemas de lesión pero está con nosotros y lo hace bien.



¿Faltó malicia contra Uruguay?

Es la autocrítica, nos faltó un poco de eso (malicia), nos entusiasmamos con hacer el tercero y no defender que estábamos arriba en el marcador. Uno se pone contento de esa ambición pero hay momentos puntuales en tiros libres, centros, pelota parada que debemos prestar más atención porque todo lo que hiciste bien se puede perder en una jugada.



​Claves en Quito

​Hay que competir, si perdemos duelos será difícil lo táctico, si eso ayuda a ganar duelos o a hacer superioridad, recuperar y ser punzantes en ataque será importante. Hay que competir desde lo táctico, lo físico, técnico y mental.

Ataque por ​costados de Ecuador

Hay que estar atentos a los centros, marcando el hombre a hombre en el área, los que van a la zona, tendremos en cuenta muchas cosas, con ningún equipo descuidas una pelota quieta, lo manejan bien por la altura, es una ventaja que tienen, pero lo trabajamos para hacernos fuertes en defensa y en ataque.

El gol

​Generamos más de lo que anotamos, no estuvimos finos con Venezuela, con Chile en el segundo tiempo y con Uruguay, pero el gol va a llegar. La ansiedad de los muchachos la van a manejar, cuando empiecen a embocarla será mayor cantidad. Lo que nos deja tranquilos es que el equipo llega, genera, que pegue en el palo es fortuito, estamos contentos de los que generamos.