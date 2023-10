No fue la fecha para Colombia: repaso de las bajas más importantes

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo ha sufrido bastante en esta fecha 3 y 4 de Eliminatorias Sudamericanas, luego de las constantes bajas que ha tenido el equipo que al final, ha tenido peso y modificaciones importantes en el equipo titular a lo largo de estas semanas.

Luego de confirmarse la lesión del defensa lateral, Santiago Arias y que obligó al cuerpo técnico desconvocarlo previo al juego contra Ecuador, Colombia sumó una nueva baja sensible que se suma a la de Camilo Vargas, quien regresó a Atlas tras salir expulsado contra Uruguay y Lorenzo tuvo que convocar de urgencia a José Luis Chunga del Independiente Medellín.



Sin embargo, si se hace memoria, para el duelo contra Uruguay, Colombia ya tenía bajas importantes y tuvo que jugar con una defensa que no había utilizado en lo que va de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Además, en cierto modo, eso surgió efecto contra los charrúas y sufrieron falencias en esa primera línea.



Hay que recordar que Yerry Mina, Jefferson Lerma, Johan Mojica, Jhon Lucumí, no tuvieron chances por problemas físicos que arrastraron antes de la convocatoria y que les impidió estar contra Uruguay y Ecuador, pero también a última hora, Daniel Muñoz y Diego Valoyes salieron de la lista por lesiones que padecieron a horas de unirse a los convocados.



Bajas que sufrió Colombia a lo largo de la fecha 3 y 4 de Eliminatorias

​

Santiago Arias (lesionado contra Uruguay)

Camilo Vargas (expulsado contra Uruguay)

Yerry Mina (Baja antes de convocatoria)

Jefferson Lerma (Baja antes de convocatoria)

Johan Mojica (Baja antes de convocatoria)

Jhon Lucumí (Baja antes de convocatoria)

Daniel Muñoz (lesionado antes unirse a convocatoria)

Diego Valoyes (lesionado antes de unirse a convocatoria)