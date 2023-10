Puja hasta en valor de nóminas: así está el pulso Colombia vs Ecuador

Este martes (6:30 p.m.) medirán fuerzas las selecciones de Ecuador y Colombia, en la altura de la ciudad de Quito.

Para los locales es la necesidad apremiante de ganar para descontar esa sanción del caso Byron Castillo en contra, que los tiene séptimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para los visitantes, la obligación de sumar los puntos que acaba de dejar escapar contra Uruguay en Barranquilla (2-2) y el inevitable recuerdo amargo del 6-1 de la pasada campaña, en la que se quedó fuera del Mundial de Catar 2022.



Hay mil y un detalles para comparar, pero una es ineludible: ¿cuál es la nómina más potente de cara a este duelo de altura? Pista: Ecuador tiene al jugador más costoso, pero las figuras de Colombia equilibran todo.



Según Transfermarkt, la plantilla ecuatoriana tiene una valoración de 190 millones de euros, cifra muy determinada por la transferencia de Moisés Caicedo al Chelsea, nada menos que por 90 millones de euros. Después están otros valiosos como Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen (35 millones) y William Pacho (11 millones), pero sin contar con ellos, los demás no superan los 10 millones de euros.



¿Cuál es la realidad de Colombia? Luis Díaz, de Liverpool, jalona el listado con una valoración de 75 millones de euros, pero hay más nombres destacados, entre ellos Luis Sinisterra (20 millones), hoy en Bournemouth, o Jhon Jader Durán, del Aston Villa, (17 millones). La diferencia es que varios de sus jugadores superan los 10 millones de euros y por eso el costo total de la plantilla es de 227.8 millones de euros.

¿Se mantendrá esa superioridad colombiana en Quito? Es una plaza, un rival, un antecedente que no puede tomarse a la ligera. El costo, lamentablemente, no va a la cancha: son 11 contra 11, así sin más.